Підсумки візиту Нуланд: Москва заявляє про ризик погіршення відносин зі США

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Рябков за підсумками переговорів у Москві з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд 12 жовтня заявив, що двом країнам не вдалося досягти значного прогресу. За його словами, існує ризик погіршення відносин.

Нуланд відмовилася прокоментувати підсумки зустрічі, заявивши лише, що «рада бути знову в Росії, займаючись нашими двосторонніми відносинами».

Рябков за підсумками зустрічі заявив, що в питаннях, пов’язаних із нормалізацією дипломатичних відносин між США і Росією, з видачею віз і роботою посольств зберігається «кризовий потенціал». Він стверджує, нібито Вашингтон не дослухається до вимог Москви.

«Позиції сторін погано стикуються. Американці не дослухаються до нашої логіки, до наших вимог. Але розмова була корисною», – заявив Рябков. Також російська сторона вказала на те, що для неї є неприйнятною присутність військових США в країнах Центральної Азії.

Пізніше МЗС Росії опублікувало заяву за підсумками зустрічі Сергія Рябкова та Вікторії Нуланд. У ній ідеться, що російська сторона запропонувала США зняти всі обмеження на роботу посольств та генконсульств. У заяві також наголошується, що «ворожі антиросійські дії без відповіді не залишаться, але в Москві не прагнуть до подальшої ескалації».

Вікторія Нуланд прибула з візитом до Росії 11 жовтня. Крім переговорів з Рябковим, дипломатка зустрінеться з помічником президента Росії з міжнародних справ Юрієм Ушаковим. Раніше Нуланд перебувала в російському списку санкцій, і їй відмовляли у видачі візи. Для того щоб вона могла потрапити до Росії, США видали візу і виключили з санкційних списків виконувача обов’язків заступника директора департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Костянтина Воронцова.

Російські офіційні особи критично ставилися до діяльності Вікторії Нуланд з моменту її призначення на посаду помічниці держсекретаря в 2013 році. Нуланд неодноразово висловлювалася за посилення санкцій щодо Росії. У своїй статті, написаній у червні 2020 року, вона заявила, що успіх на міжнародній арені став можливий для Кремля лише завдяки зайвій м’якості з боку Вашингтона.