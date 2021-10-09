Заступниця держсекретаря США Нуланд їде на переговори до Москви

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд їде до Росії, повідомив Державний департамент США.

«Вікторія Нуланд 11 жовтня перебуватиме в Москві (Росія), де зустрінеться з високопоставленими представниками влади, а також іншими особами для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань», – йдеться в повідомленні.

Інших подобиць у Держдепартаменті не наводять.

Після відвідин Москви 14 жовтня Нуланд поїде до Бейрута (Ліван), де зустрінеться з представниками уряду і громадянського суспільства, а 15 жовтня – вирушить до Лондона, додали в Державному департаменті.

Влітку в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що санкції, які запроваджені Сполученими Штатами щодо Росії через Україну, залишаться чинними, «допоки Росія не змінить своєї поведінки щодо України».

Вона додала, що США хочуть мати стабільні та передбачувані відносини з Росією і створили експертні групи та перевірять, чи хоче Росія стабільних відносин.

У лютому 2021 року президент США Джо Байден направив Сенату пропозицію призначити Нуланд заступницею держсекретаря.

У травні 2019 року російські ЗМІ повідомляли, що Москва відмовила у візі Нуланд, і що вона перебуває в «чорному списку», складеному у відповідь на персональні санкції США щодо російських громадян.

Нуланд тоді запитувала російську візу для участі в міжнародній конференції в Москві.

Російський «Комерсант» писав, що на відміну від американського «чорного списку», російський у повному обсязі ніде не публікувався. Американці можуть дізнатися про заборону в’їзду до Росії вже після подачі документів на візу.

Видання нагадувало, що російські офіційні особи критично ставилися до діяльності Нуланд із моменту її призначення на посаду помічника держсекретаря в 2013 році за президентства Барака Обами. Найбільш відомою в Росії вона стала після візиту в Україну під час Революції гідності наприкінці 2013 – на початку 2014 року. На початку травня Нуланд на слуханнях у Конгресі висловилася за посилення санкцій проти Росії.