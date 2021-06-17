Нуланд: «Перевіримо, чи Росія хоче стабільних відносин»

Сполучені Штати Америки створили експертні групи та перевірять, чи хоче Росія стабільних відносин, заявила в інтерв’ю Радіо Свобода заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

«Ми створили пару експертних груп зараз, і ми перевіримо, чи Росія хоче стабільних відносин, і чи можемо ми досягти певних угод із цих питань. Як сказав мій президент на пресконференції, «чи смачний пудинг дізнаємося, з'ївши його». І ми ще не знаємо, буде цей пудинг смачним чи ні – побачимо», – зазначила Нуланд.

Вона додала, що США хочуть мати стабільні та передбачувані відносини з Росією.

«Ми б хотіли, щоб припинилася шкідлива діяльність проти нас, щоб не було порушень прав людини, щоб було покладено край тиску на Україну та на інші країни. Але вибір за Росією. Ми, зі свого боку, кажемо, що стабільні і передбачувані відносини можливі. Однак, якщо ні, то будуть наслідки, і президент (Джо Байден – ред.) відреагує, бо, як він сказав, ми маємо значний невикористаний потенціал, який можемо застосовувати в разі потреби для нашого захисту. І тому президент хотів такої відвертої розмови», – сказала Нуланд.

16 червня в Європейському союзі заявили про необхідність «відтіснити, стримати і прибрати до рук» Росію.

Як сказав журналістам у Брюсселі голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель, «поновлення партнерства, яке дало б нам можливість реалізувати повний потенціал близької співпраці з Росією, залишається у віддаленій перспективі».

16 червня у швейцарській Женеві відбувся саміт президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним.

Напередодні зустрічі Байден назвав Путіна «твердим» і «гідним супротивником» і додав: «Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми дамо відповідь, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність». За словами президента США, під час зустрічі з Путіним він прокладе йому «червоні лінії».

У Кремлі натомість заявили, що Путін визначить для Байдена свої власні «червоні лінії».

Серед таких «червоних ліній» президент Росії днями назвав імовірний вступ України до НАТО.