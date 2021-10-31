Зміни клімату: саміт G20 закінчився компромісом щодо досягнення вуглецевої нейтральності

Країни «Групи 20» (G20) дійшли компромісу щодо протидії змінам клімату – про це йдеться в підсумковій заяві саміту G20 у Римі 31 жовтня.

Учасники погодилися працювати над досягненням вуглецевої нейтральності «приблизно до середини століття».

«Ми визнаємо, що наслідки змін клімату при температурі 1,5 градуса за Цельсієм набагато менші, ніж при 2 градусах», – йдеться в остаточному комюніке від 31 жовтня.

Документ підтримує ціль Паризької кліматичної угоди щодо утримання глобальної температури від підвищення більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом. Водночас він визнає, що для утримання змін в межах 1,5 градуса, знадобляться «значущі та ефективні дії та відданість усіх країн».

Читайте також: Лідери «Групи двадцяти» підтримали глобальний мінімальний податок і надання вакцин бідним країнам

Комюніке також містить зобов’язання припинити фінансування виробництва електроенергії з вугілля за кордоном, але не встановлює мету щодо припинення використання вугілля всередині країн.

Італія, яка приймає подію, сподівалася на більш конкретні обіцянки в остаточній заяві саміту.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив 31 жовтня, що на саміті мають бути визначені як довгострокові, так і короткострокові цілі.

«Ми повинні прискорити відхід від вугілля та більше інвестувати у відновлювані джерела енергії», – сказав він.

G20 підтвердила попередні зобов’язання витрачати 100 мільярдів доларів щорічно на те, щоб допомогти бідним країнам впоратися з наслідками змін клімату.

Читайте також: Байден відклав виліт на саміт G20, щоб зустрітися з демократами в Конгресі

Країни-члени не змогли домовитися про точну дату досягнення вуглецевої нейтральності. Деякі країни ставлять ціль до 2050 року, тоді як Китай, Росія та Саудівська Аравія сподіваються на 2060 рік.

Британський принц Чарльз виступив на саміті, закликаючи лідерів G20 прислухатися до молоді світу.

«Неможливо не почути розпачливі голоси молодих людей, які бачать у вас розпорядників планети, які тримають у своїх руках життєздатність їхнього майбутнього», – сказав спадкоємець британського трону.

Угода, як вважається, закладає основу для вирішальної конференції ООН зі зміни клімату, яка почалася в Глазго, Шотландія, сьогодні ж.

На країни G20 припадає понад 75 відсотків глобальних викидів парникових газів.