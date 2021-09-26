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«Не існує планети «Б». Кліматичний марш у Києві – фоторепортаж

У Києві відбувся Кліматичний марш-2021. Активісти зібралися в центрі столиці України, щоб висловити свою позицію щодо забруднення довкілля та викидів парникових газів, які пов'язані зі змінами клімату.
У марші, який влаштувала організація з охорони навколишнього довкілля &laquo;Екодія&raquo;, взяли участь близько тисячі активістів
1 У марші, який влаштувала організація з охорони навколишнього довкілля «Екодія», взяли участь близько тисячі активістів
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Вони тримали плакати: &laquo;Тваринництво вбиває планету та тварин&raquo;, &laquo;Тікати не буде куди&raquo;, &laquo;Наші податки &ndash; на захист клімату&raquo;, &laquo;Збивай температуру &ndash; приймай зелені ліки&raquo;, &laquo;Обирай еко замість его!&raquo;, &laquo;68% хребетних зникло. Ми наступні?&raquo;, &laquo;Навколишнє середовище в пріоритет!&raquo;&nbsp;та інші
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Вони тримали плакати: «Тваринництво вбиває планету та тварин», «Тікати не буде куди», «Наші податки – на захист клімату», «Збивай температуру – приймай зелені ліки», «Обирай еко замість его!», «68% хребетних зникло. Ми наступні?», «Навколишнє середовище в пріоритет!» та інші
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Хода почалася на Михайлівській площі, продовжилась майданом Незалежності, Європейською площею, а завершилася біля Верховної Ради
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Хода почалася на Михайлівській площі, продовжилась майданом Незалежності, Європейською площею, а завершилася біля Верховної Ради
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Активісти закликали владу збільшити фінансування на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату тощо.&nbsp;Окрім того, вимагали відмовитися від дотацій на вугільну галузь, закласти гроші на підвищення енергоефективності будівель і розвиток системи державного моніторингу якості повітря
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Активісти закликали владу збільшити фінансування на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату тощо. Окрім того, вимагали відмовитися від дотацій на вугільну галузь, закласти гроші на підвищення енергоефективності будівель і розвиток системи державного моніторингу якості повітря
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Організатори маршу передали представникам Міндовкілля та народним депутатам 10 вимог щодо того, в яких секторах і як саме варто скорочувати викиди парникових газів
11 Організатори маршу передали представникам Міндовкілля та народним депутатам 10 вимог щодо того, в яких секторах і як саме варто скорочувати викиди парникових газів
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До маршу долучилися і найменші захисники природи
13 До маршу долучилися і найменші захисники природи
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Цього року, окрім Києва, Кліматичний марш підтримав десяток українських міст: Харків, Львів, Дніпро,&nbsp;Миколаїв, Чорноморськ, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький та інші &nbsp;
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Цього року, окрім Києва, Кліматичний марш підтримав десяток українських міст: Харків, Львів, Дніпро, Миколаїв, Чорноморськ, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький та інші

 
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Натхненницею проведення кліматичних маршів по всьому світу стала шведська школярка Грета Тунберг та ії рух Fridays for Future, внесок якої у розвиток &laquo;зеленого руху&raquo; був відзначений правозахисною організацією Amnesty International
18 Натхненницею проведення кліматичних маршів по всьому світу стала шведська школярка Грета Тунберг та ії рух Fridays for Future, внесок якої у розвиток «зеленого руху» був відзначений правозахисною організацією Amnesty International
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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