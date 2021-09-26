«Не існує планети «Б». Кліматичний марш у Києві – фоторепортаж

Вони тримали плакати: «Тваринництво вбиває планету та тварин», «Тікати не буде куди», «Наші податки – на захист клімату», «Збивай температуру – приймай зелені ліки», «Обирай еко замість его!», «68% хребетних зникло. Ми наступні?», «Навколишнє середовище в пріоритет!» та інші
Хода почалася на Михайлівській площі, продовжилась майданом Незалежності, Європейською площею, а завершилася біля Верховної Ради
Активісти закликали владу збільшити фінансування на заходи зі скорочення викидів парникових газів, адаптації до зміни клімату тощо. Окрім того, вимагали відмовитися від дотацій на вугільну галузь, закласти гроші на підвищення енергоефективності будівель і розвиток системи державного моніторингу якості повітря
Цього року, окрім Києва, Кліматичний марш підтримав десяток українських міст: Харків, Львів, Дніпро, Миколаїв, Чорноморськ, Рівне, Ужгород, Хмельницький, Кропивницький та інші
Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.
instagram.com/serhii_nuzhnenko
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