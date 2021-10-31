У Глазго розпочалася конференція ООН щодо клімату

У Глазго, Шотландія, розпочалася кліматична конференція ООН, яка перелбачає двотижневі інтенсивні переговори майже 200 країн про підходи до подолання наслідків зміни клімату.

Дипломати шукатимуть шляхи вирішення проблем, що залишилися невирішеними після Паризької кліматичної угоди 2015 року, та активізуватимуть зусилля щодо запобігання підвищенню глобальної температури більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом.

Вчені попереджають, що шанси на досягнення мети, поставленої на переговорах у Парижі шість років тому, стрімко зменшуються.

Екологи через незадоволення повільними темпами боротьби зі зміною клімату анонсували протести, і під час зустрічей у Глазго, відомих як COP21.

Очікується, що понад 100 світових лідерів відвідають COP21 1 і 2 листопада, у тому числі президент США Джо Байден, в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель, прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді і прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон.

Інші світові лідери, зокрема президент Росії Володимир Путін, лідер Китаю Сі Цзіньпін та президент Бразилії Жаїр Болсонару можуть виступити на форумі по відеозв’язку.

На захід, який завершиться 13 листопада, акредитували понад 25 тисяч делегатів.