Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У Китаї почалися переговори ООН щодо біорізноманіття

Близько 1 мільйона видів рослин і тварин перебувають під загрозою зникнення

У Куньміні, Китай, 11 жовтня почалися переговори ООН щодо нового глобального договору про збереження біорізноманіття. Подія частково проходить у онлайн-форматі.

Виконавча секретарка Конвенції ООН з біологічного захисту Елізабет Марума Мрема заявила, що світ не досяг необхідних результатів за останнє десятиліття і не зміг захистити ключові екосистеми. Вона назвала подію «моментом істини».

Переговори про біорізноманіття триватимуть до 15 жовтня, з надією на остаточне укладення міжнародного пакту під час другого раунду переговорів у квітні-травні наступного року.

Читайте також: Вчені з Еквадору назвали недавно виявлену жабу на честь Led Zeppelin

Переговори зосереджені навколо так званого плану «30 до 30», який має на меті надати 30% суші та океанів земної кулі до 2030 року захищений статус, щоб зберегти ключові екосистеми, які вважаються необхідними для добробуту людини. План також передбачає припинення створення пластикових відходів.

Близько 1 мільйона видів рослин і тварин перебувають під загрозою зникнення через руйнування середовища проживання, надмірну експлуатацію, забруднення та зміни клімату.

«Не існує планети «Б». Кліматичний марш у Києві – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Не існує планети «Б». Кліматичний марш у Києві – фоторепортаж

У столиці України відбувся Кліматичний марш-2021. Активісти висловити свою позицію щодо забруднення довкілля та викидів парникових газів, які пов'язані зі змінами клімату
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG