У Китаї почалися переговори ООН щодо біорізноманіття

У Куньміні, Китай, 11 жовтня почалися переговори ООН щодо нового глобального договору про збереження біорізноманіття. Подія частково проходить у онлайн-форматі.

Виконавча секретарка Конвенції ООН з біологічного захисту Елізабет Марума Мрема заявила, що світ не досяг необхідних результатів за останнє десятиліття і не зміг захистити ключові екосистеми. Вона назвала подію «моментом істини».

Переговори про біорізноманіття триватимуть до 15 жовтня, з надією на остаточне укладення міжнародного пакту під час другого раунду переговорів у квітні-травні наступного року.

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Переговори зосереджені навколо так званого плану «30 до 30», який має на меті надати 30% суші та океанів земної кулі до 2030 року захищений статус, щоб зберегти ключові екосистеми, які вважаються необхідними для добробуту людини. План також передбачає припинення створення пластикових відходів.

Близько 1 мільйона видів рослин і тварин перебувають під загрозою зникнення через руйнування середовища проживання, надмірну експлуатацію, забруднення та зміни клімату.