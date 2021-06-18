Вчені з Еквадору назвали недавно виявлену жабу на честь Led Zeppelin

Дослідники з Еквадору назвали недавно виявлений вид жаб на честь Led Zeppelin, заявивши, що вони хочуть віддати данину поваги музиці британської рок-групи.

Маленька жаба була знайдена вченими Девідом Бріто-Сапата і Кароліною Рейес-Пуч в гірському хребті Кордильєра-дель-Кондор, який знаходиться на південно-східному кордоні Еквадору з Перу.

Вчені дали жабі наукову назву Pristimantis ledzeppelin. Відома вона буде як дощова жаба Led Zeppelin.

У жаби мідно-червоні очі і плямиста шкіра жовтого, коричневого, чорного й помаранчевого кольорів. Рід Pristimantis складається з 569 видів, з яких 28 були виявлені в Еквадорі за останні два роки.

Про відкриття дощової жаби Led Zeppelin було повідомлено 17 червня в журналі Neotropical Biodiversity і на вебсайті Національного інституту біорізноманіття уряду Еквадору.

Бріто-Сапата і Рейес-Пуч кажуть, що багатому біорізноманіттю середовища проживання дощової жаби Led Zeppelin загрожують сільське господарство, лісозаготівлі, видобуток корисних копалин, хвороби і зміна клімату. Вони кажуть, що цей вид навряд чи переміститься в інше місце і йому знадобиться захист.