Байден відклав виліт на саміт G20, щоб зустрітися з демократами в Конгресі

Президент США Джо Байден відклав щонайменше на кілька годин виліт до Риму, який цими вихідними прийматиме перший від часу початку пандемії очний саміт «Групи двадцяти». Ранкові години 28 жовтня президент США проведе з членами фракції Демократичної партії в Палаті представників Конгресу, щоб пришвидшити ухвалення законопроєкту про масштабне розширення внутрішніх витрат.

План, запропонований Байденом, включає фінансування програм охорони здоров’я, універсальної дошкільної освіти та близько 500 мільярдів доларів на боротьбу зі зміною клімату. Байден написав у твітері 27 жовтня, що все «в межах нашої досяжності», закликаючи Конгрес «довести ці законопроєкти до фінішу».

Байден хоче полетіти до Європи, маючи з боку законодавців підтримку заходів боротьби зі зміною клімату. 31 жовтня, одразу після завершення саміту «Групи двадцяти» в шотландському Глазго відбудеться конференції ООН зі зміни клімату.