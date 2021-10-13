Палата представників США проголосувала за тимчасове підвищення стелі держборгу

Палата представників США 12 жовтня проголосувала за тимчасове підвищення стелі державного боргу, щоб уникнути дефолту, проте Конгрес має повернутися до цього питання протягом найближчих місяців.

За законопроєкт, до якого увійшли і кілька інших заходів, проголосували 219 голосами до 206. Голосування проходило за партійними принципами: кожен голос «за» йшов від демократів, а «ні» – від республіканців.

Раніше Сенат схвалив збільшення ліміту боргу на 480 мільярдів доларів, що збільшує граничну суму до 28,9 трильйонів доларів. Тепер документ направлять на підпис президенту Джо Байдену.

Очікується, що Байден підпише захід до 18 жовтня. Міністерство фінансів США раніше заявило, що після цієї дати більше не зможе сплачувати борги країни. Конгрес мотивований запобігти цьому, тому що це може вперше призвести до дефолту Сполучених Штатів Америки – найбільшої економіки світу – і потенційно спричинити глобальну рецесію.

Ухвалення законопроєкту затрималося, оскільки республіканці наполягали, що демократи повинні взяти на себе виключну відповідальність за збільшення ліміту боргу, оскільки їхня партія хоче витратити трильйони доларів на розширення соціальних програм і боротьбу зі зміною клімату.

Демократи стверджують, що збільшення повноважень щодо запозичень необхідне здебільшого для покриття витрат на скорочення податків і вже наявні програми витрат.

Законодавці також мають час до 3 грудня, щоб схвалити законодавство для фінансування уряду і запобігання «шатдауну».