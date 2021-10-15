США: Байден підписав тимчасове підвищення стелі держборгу, запобігши дефолту

Президент США Джо Байден підписав закон, який тимчасово підвищує стелю держборгу, що дало змогу запобігти дефолту.

Підвищення ліміту боргу на 480 мільярдів доларів, що збільшує граничну суму до 28,9 трильйонів доларів, є лише тимчасовим заходом. Очікується, що цей ліміт буде вичерпано до 3 грудня, і законодавцям знову доведеться займатися питанням стелі держборгу.

Міністерство фінансів США раніше підрахувало, що без збільшення суми, яку може позичити уряд США, 18 жовтня вичерпаються гроші для оплати національних рахунків.

Сенат схвалив тимчасове збільшення ліміту боргу минулого тижня Палата представників підтримала документ 12 жовтня, передавши його на підпис президентові.

Ухвалення законопроєкту затрималося, оскільки республіканці наполягали, що демократи повинні взяти на себе виключну відповідальність за збільшення ліміту боргу, оскільки їхня партія хоче витратити трильйони доларів на розширення соціальних програм і боротьбу зі зміною клімату.

Демократи стверджують, що збільшення повноважень щодо запозичень необхідне здебільшого для покриття витрат на скорочення податків і вже наявні програми витрат.