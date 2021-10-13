США і Росія погодилися провести ще один раунд переговорів щодо роботи посольств – Держдепартамент

Представники США і Росії погодилися провести черговий раунд обговорень, щоб спробувати врегулювати суперечку щодо розміру і функціонування своїх посольств, заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

«Ми погодилися на черговий раунд обговорень і сподіваємося, що продовження переговорів може привести до ухвалення рішення, щоб наша місія в Москві могла відновити свою нормальну діяльність. Я очікую, що подальші дискусії будуть на нижчому рівні, ймовірно, помічника заступника держсекретаря»», – сказав Прайс.

За його словами, переговори заступниці держсекретаря Вікторії Нуланд, яка перебуває з візитом у Москві, були «корисними».

«Було відкрите обговорення. Її зустрічі були корисними», – сказав Прайс про зустріч Нуланд із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

За його словами, позиція США щодо персоналу своїх місій залишається твердою.

«Ми очікуємо паритету щодо чисельності персоналу й очікуємо візової взаємності. Повинна бути справедливість, гнучкість з боку Росії, якщо ми хочемо досягти справедливої угоди, і саме цього ми прагнемо», – сказав речник.

Заступник міністра закордонних справ України Сергій Рябков за підсумками переговорів у Москві з заступницею держсекретаря США Вікторією Нуланд 12 жовтня заявив, що двом країнам не вдалося досягти значного прогресу. За його словами, існує ризик погіршення відносин.

Рябков за підсумками зустрічі заявив, що в питаннях, пов’язаних із нормалізацією дипломатичних відносин між США і Росією, з видачею віз і роботою посольств зберігається «кризовий потенціал». Він стверджує, нібито Вашингтон не дослухається до вимог Москви.