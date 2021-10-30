Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

Лідери «Групи двадцяти» підтримали глобальний мінімальний податок і надання вакцин бідним країнам

Фотографія учасників саміту G20 із медичними працівниками, які борються з коронавірусною інфекцією нового типу

Лідери «Групи двадцяти» провідних економік світу (G20) на першому за час пандемії очному саміті, який відкрився 30 жовтня в Римі, схвалили запровадження глобального мінімального податку, щоб унеможливити для великого бізнесу приховування прибутків у офшорах, а також погодилися надати більше вакцин проти COVID-19 бідним країнам.

Згідно з домовленостями, великі корпорації з 2023 року мають сплачувати мінімальний податок у розмірі 15%, хоч де б вони працювали.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі закликав різко збільшити темпи надходження вакцин до бідних країн, назвавши глобальний розрив у вакцинації від COVID-19 «морально неприйнятним».

Також на порядку денному саміту – заходи для боротьби зі змінами клімату. На G20, до якої входять Бразилія, Китай, Індія, Німеччина та Сполучені Штати, припадає понад 80 відсотків викидів вуглецю. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав лідерів G20 виявити «більше амбіцій і більше дій» для досягнення кліматичних цілей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG