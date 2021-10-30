Лідери «Групи двадцяти» підтримали глобальний мінімальний податок і надання вакцин бідним країнам

Лідери «Групи двадцяти» провідних економік світу (G20) на першому за час пандемії очному саміті, який відкрився 30 жовтня в Римі, схвалили запровадження глобального мінімального податку, щоб унеможливити для великого бізнесу приховування прибутків у офшорах, а також погодилися надати більше вакцин проти COVID-19 бідним країнам.

Згідно з домовленостями, великі корпорації з 2023 року мають сплачувати мінімальний податок у розмірі 15%, хоч де б вони працювали.

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драґі закликав різко збільшити темпи надходження вакцин до бідних країн, назвавши глобальний розрив у вакцинації від COVID-19 «морально неприйнятним».

Також на порядку денному саміту – заходи для боротьби зі змінами клімату. На G20, до якої входять Бразилія, Китай, Індія, Німеччина та Сполучені Штати, припадає понад 80 відсотків викидів вуглецю. Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав лідерів G20 виявити «більше амбіцій і більше дій» для досягнення кліматичних цілей.