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США повідомили союзникам у Європі про можливі напрямки наступу Росії на Україну – Bloomberg

За оцінками США, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».

Американська розвідка поділилася з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про ймовірну підготовку Росії до масштабного вторгнення на неокуповану територію України з кількох напрямків, заявляє американське видання Bloomberg.

Згідно з матеріалом, зібрані дані свідчать про підготовку російських військ до «стрімкого, масштабного просування на територію України з кількох локацій, якщо президент (Росії – ред.) Володимир Путін вирішить напасти», заявляють журналісти з посиланням на обізнані джерела.

Розвідувальні дані нібито передали кільком країнам-союзницям США по НАТО протягом останнього тижня, аби обґрунтувати побоювання Вашингтона щодо намірів Москви. Як повідомили дипломатичних представників, за оцінками США, Путін може «розглядати вторгнення на початку наступного року в той час, як його війська знову збираються біля кордону».

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«Дані містять сценарій, за яким війська можуть потрапити до (материкової– ред.) України з Криму, через російський кордон та через Білорусь, при цьому близько сотні батальйонних тактичних груп – потенційно близько 100 тисяч солдатів – будуть відряджені в ході того, що ці люди (співрозмовники Bloomberg – ред.) описали як операцію в умовах неоднорідної місцевості та морозів для покриття великої території та підготовки до потенційно тривалої окупації», – йдеться в матеріалі.

Двоє джерел журналістів зазначили, що половина тактичних груп вже на місці і що будь-яке вторгнення матиме підтримку авіації. За їхніми даними, Москва мобілізувала тисячі резервістів у масштабах, безпрецедентних для пострадянського простору. При цьому Росія публічно не анонсувала мобілізацію.

Один зі співрозмовників також зазначив, що США поширили дані про посилення кампанії з дезінформації, спрямованої на Київ, і що Москва наймає агентів, аби спробувати дестабілізувати ситуацію в самій Україні.

Міністерство оборони та інші органи влади України наразі не коментували цю публікацію.

Президент України Володимир Зеленський заявив 10 листопада, що біля кордону з Україною перебувають майже 100 000 російських солдатів і що західні країни передають офіційному Києву інформацію про активні пересування російських військ поблизу українського кордону.

Франція та Німеччина 15 листопада застерегли Росію від заподіяння шкоди територіальній цілісності України – на тлі великої та незвичайної концентрації російських військ поблизу українських кордонів. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив 16 листопада, що альянс продовжує тісно співпрацювати з Україною й надавати їй політичну й практичну підтримку.

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Російська влада, включно з президентом Володимиром Путіним, заперечує агресивні наміри і сама звинувачує Захід в ескалації напруженості, вказуючи на проведення масштабних навчань у Чорному морі. Путін звинуватив в ескалації також Україну через використання нею проти бойовиків на Донбасі ударного безпілотника.

Американські офіційні особи останніми днями висловлюють стурбованість у зв’язку з діями Росії біля кордонів з Україною. Держсекретар Ентоні Блінкен попередив Москву, що повторення 2014 року, коли Росія анексувала Крим, стане «великою помилкою». На вихідних Блінкен обговорив ситуацію із міністрами закордонних справ Польщі та Франції.

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