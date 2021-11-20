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Українські «Байрактари» біля Криму. Як Росія захищатиме військові бази?

Українські «Байрактари» біля Криму. Як Росія захищатиме військові бази?
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Українські «Байрактари» біля Криму. Як Росія захищатиме військові бази?

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Росія планує перекинути в окупований Крим «зброю нового покоління»! Командувач Південного військового округу Росії анонсував розгортання на півострові зенітно-ракетного комплексу С-350 «Витязь».

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Цю систему протиповітряної оборони розробляли для Південної Кореї, і лише торік перший зразок потрапив до учбового центру в Ленінградській області. Російські медіа переконують: С-350 здатний ефективно знищувати сучасні безпілотники, зокрема «Байрактари», що почала використовувати Україна. Що ж це за зброя? Чому її перекидають до Криму? Чи дійсно «Витязь» – загроза для дронів, і що може протиставити Україна? Володимир Путін критикує спільні навчання України, США, Туреччини та Румунії у Чорному морі. А речник міністерства оборони Росії заявив, що активність США та союзників у Чорному морі може бути вивченням можливого театру військових дій «у разі підготовки Україною силового вирішення конфлікту на Південному сході». Який обстріл може не витримати ППО Росії у Криму? Як триває гонка озброєння в Чорному морі поблизу берегів Криму?

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