Цю систему протиповітряної оборони розробляли для Південної Кореї, і лише торік перший зразок потрапив до учбового центру в Ленінградській області. Російські медіа переконують: С-350 здатний ефективно знищувати сучасні безпілотники, зокрема «Байрактари», що почала використовувати Україна. Що ж це за зброя? Чому її перекидають до Криму? Чи дійсно «Витязь» – загроза для дронів, і що може протиставити Україна? Володимир Путін критикує спільні навчання України, США, Туреччини та Румунії у Чорному морі. А речник міністерства оборони Росії заявив, що активність США та союзників у Чорному морі може бути вивченням можливого театру військових дій «у разі підготовки Україною силового вирішення конфлікту на Південному сході». Який обстріл може не витримати ППО Росії у Криму? Як триває гонка озброєння в Чорному морі поблизу берегів Криму?
Українські «Байрактари» біля Криму. Як Росія захищатиме військові бази?
Випуски
-
10:00, 16 листопада 2021
За що кримчанку цькували на конкурсі краси? | Крим.Реалії
-
09:00, 15 листопада 2021
Курортників у Криму менше, а ковід-хворих все більше | Крим.Реалії
-
08:00, 14 листопада 2021
Як військові навчання Росії знищують окупований Крим? | Крим.Реалії
-
12:01, 13 листопада 2021
Чому кримчанка відмовилась виступати за Росію і обрала Болгарію? | Крим.Реалії
-
08:00, 08 листопада 2021
Як українці відповіли росіянам на жарти про Крим? | Крим.Реалії
-
10:00, 07 листопада 2021
Хто у Криму судиться проти результатів виборів? | Крим.Реалії
FACEBOOK КОМЕНТАРІ