Частина учасників акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні прийшли до Офісу президента. Частину активістів поліція пропустила, перевіривши речі, але організовану колону, без поверхневої перевірки, не пускали.



Також 21 листопада до Дня Гідності та Свободи громадська організація «Родини Небесної Сотні» провела марш до меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Як це було – у фоторепортажі кореспондента Радіо Свобода.