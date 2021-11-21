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Штовханина під ОП та марш «Родини Небесної Сотні»: акції до Дня Гідності у Києві (фоторепортаж)

Частина учасників акції на Майдані та панахиди на Алеї Героїв Небесної сотні прийшли до Офісу президента. Частину активістів поліція пропустила, перевіривши речі, але організовану колону, без поверхневої перевірки, не пускали.

Також 21 листопада до Дня Гідності та Свободи громадська організація «Родини Небесної Сотні» провела марш до меморіального комплексу Героїв Небесної сотні. Як це було – у фоторепортажі кореспондента Радіо Свобода.
Під вигуки &laquo;Пропускай!&raquo; та &laquo;Зелю геть!&raquo; учасники акції на Майдані та панахиди на алеї Героїв Небесної сотні намагалися все пройти до Офісу президента
1 Під вигуки «Пропускай!» та «Зелю геть!» учасники акції на Майдані та панахиди на алеї Героїв Небесної сотні намагалися все пройти до Офісу президента
Учасники відмовлялися показувати особисті речі, пояснюючи це тим, що це: &laquo;приниження усіх присутніх в День Гідності та Свободи&raquo;. Тож усіх до будівлі не підпустив кордон поліції&nbsp;
2 Учасники відмовлялися показувати особисті речі, пояснюючи це тим, що це: «приниження усіх присутніх в День Гідності та Свободи». Тож усіх до будівлі не підпустив кордон поліції 
Окремі учасники та поліцейські обмінювалися словесними образами та погрозами
3 Окремі учасники та поліцейські обмінювалися словесними образами та погрозами
Виникла штовханини між активістами та представниками поліції
4 Виникла штовханини між активістами та представниками поліції
Зрештою, правоохоронці знову почали пропускати людей по одному, за умови поверхневої перевірки
5 Зрештою, правоохоронці знову почали пропускати людей по одному, за умови поверхневої перевірки
Під стінами Офісу президента учасники акції оголосили вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня. Інакше обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського
6 Під стінами Офісу президента учасники акції оголосили вимогу звільнити голову Офісу президента Андрія Єрмака до 1 грудня. Інакше обіцяють оголосити безстрокову акцію протесту з вимогою імпічменту президента Володимира Зеленського
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Раніше громадська організація &laquo;Родини Небесної Сотні&raquo; пройшла ходою до меморіального комплексу Героїв Небесної сотні на Майдані Незалежності.&nbsp;Участь у марші взяли кілька сотень людей
8 Раніше громадська організація «Родини Небесної Сотні» пройшла ходою до меморіального комплексу Героїв Небесної сотні на Майдані Незалежності. Участь у марші взяли кілька сотень людей
Марш розпочався від майдану Незалежності й завершився біля меморіального комплексу на вулиці Інститутській
9 Марш розпочався від майдану Незалежності й завершився біля меморіального комплексу на вулиці Інститутській
На Алеї Героїв Небесної сотні відбулась також панахида за тими, хто загинув під час Революції гідності
10 На Алеї Героїв Небесної сотні відбулась також панахида за тими, хто загинув під час Революції гідності
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Люди залишали квіти...
12 Люди залишали квіти...
...та лампадки
13 ...та лампадки
До акції громадської організації &laquo;Родини Небесної Сотні&raquo; долучилася інша громадська організація &laquo;Рух опору капітуляцї&raquo;, і по завершенню акції вони вирушили на Банкову, за їхніми повідомленнями, &laquo;для обговорення складної ситуації&raquo;.&nbsp;До них також долучилася політична сила &laquo;Демократична сокира&raquo;
14 До акції громадської організації «Родини Небесної Сотні» долучилася інша громадська організація «Рух опору капітуляцї», і по завершенню акції вони вирушили на Банкову, за їхніми повідомленнями, «для обговорення складної ситуації». До них також долучилася політична сила «Демократична сокира»
У поліції заявили, що акція до Дня гідності та свободи завершилася без інцидентів
15 У поліції заявили, що акція до Дня гідності та свободи завершилася без інцидентів
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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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