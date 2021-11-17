Єрмак не відповідає за плани розвідки – радник голови ОПУ про розслідування Bellingcat

Голова Офісу президента Андрій Єрмак не відповідав і не відповідає за плани української розвідки, заявив у коментарі агенції «Інтерфакс-Україна» радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи розслідування Bellingcat про спецоперацію із затриманням «вагнерівців».

«У той період часу дійсно було дуже багато уваги до спроб домовитися про припинення вогню на Донбасі. Це найважливіша домовленість, яка реально призвела до найдовшої тиші на фронті за всі роки війни. Андрій Єрмак справді відповідав за цю домовленість. І, звісно, він регулярно наголошував на важливості коректного ставлення до переговорного процесу. Але за що він точно не відповідав і не відповідає, то це за будь-які плани розвідки. Тим більше дуже дивно взагалі говорити про такі накази від тієї чи іншої посадової особи, яка не має права нічого наказувати розвідці», – сказав Подоляк.

Він додав: «Навіть якби такий наказ і надійшов, а його не було, то його точно відкинув би будь-який досвідчений керівник розвідки».

Коментуючи розслідування Bellingcat, Подоляк зазначив, що майже вся інформація у розслідуванні базується на інтерв’ю з кількома «відставниками» з розвідки та спецслужб, зокрема з колишнім начальником Головного управління розвідки міністерства оборони України Василем Бурбою.

«Тобто наголошується, що це лише слова цілком конкретних людей, не більше того. Які оцінки дають ці люди, на яких подіях фокусують увагу – це відповідальність лише самих цих людей», – сказав Подоляк.

16 листопада у спільному розслідуванні проєкту Bellingcat та російського видання The Insider повідомлялося, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців-«вагнерівців» була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести. За висновками розслідування, яке тривало рік, українська військова розвідка планувала захопити 33 найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» 25 липня 2020 року.

Bellingcat посилається на трьох колишніх співробітників спецслужб, включно з колишнім начальником Головного управління розвідки Василем Бурбою, і каже, що, за словами останнього, голова ОПУ Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню на Донбасі (з 27 липня 2020 року – ред.). Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні, зрештою її вирішили перенести на п’ять днів. Bellingcat все ж зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.

Радіо Свобода звернулося до Андрія Єрмака по коментар щодо цього розслідування і очікує на відповідь.

«Вагнерівці» прибули до Білорусі 24 липня і були заарештовані білоруським КДБ у своєму готелі в Мінську 29 липня. Білорусь звинуватила затриманих у намірах дестабілізувати країну перед президентськими виборами 9 серпня. Згодом, після дня виборів, їх вислали до Росії. У соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».

Президент Володимир Зеленський та українські розвідувальні відомства заперечували існування будь-яких планів із захоплення, які викликали б міжнародний резонанс, якби були втілені. Андрій Єрмак, зокрема, заявляв, що ОПУ «відкритий до будь-яких розслідувань».

Тим часом Тимчасова слідча комісія з народних депутатів дійшла висновку, що доказів причетності Зеленського до цього відтермінування немає. Як заявила голова комісії Мар’яна Безугла («Слуга народу»), ТСК не змогла встановити, хто розпорядився перенести операцію.

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер».

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявляв, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».