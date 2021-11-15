Справа «вагнерівців»: ТСК не знайшла підтвердження витоку інформації з ОП

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з розслідування можливого зриву посадовими особами операції із затримання членів приватної військової компанії «Вагнер» не знайшла підтвердження витоку інформації про проведення спецоперації з української сторони. Про це 15 листопада повідомила голова ТСК Мар’яна Безугла.

«Наявні дані дають змогу зробити опосередковані висновки, що відбулося відтермінування активного заходу з 25 липня на 30 липня 2020 року. ТСК не вдалося достеменно встановити, хто, на якому рівні в Україні ухвалив рішення про відтермінування», – сказала Безугла.

Водночас, за словами голови комісії, ТСК встановила «відсутність будь-якої документально оформленої вказівки про відтермінування з боку будь-якої посадової особи».

Комісія також не знайшла підтвердження того, що президент Володимир Зеленський давав особисті розпорядження керівництву Головного управління розвідки Міністерства оборони відкласти активний захід, повідомила Безугла.

За її словами, також встановлено, що керівник Офісу президента не має повноважень надавати розпорядження керівнику ГУР МОУ щодо відтермінування будь-якого розвідувального заходу, а міністр оборони може санкціонувати певні дії в рамках активного заходу лише в частині, що стосується додаткового залучення Збройних сил, і не може санкціонувати хід активного заходу загалом.

За даними Безуглої, ТСК під час своєї роботи отримувала матеріали, зокрема і від розслідувальної групи Bellingcat.

«ТСК встановила, що спільний активний захід СБУ і ГУР МОУ почався у червні 2020 року, отже підлягають спростуванню повідомлення деяких ЗМІ про його багаторічне планування. Активний захід передбачав виманювання 33 найманців з території Росії за легендою до Венесуели. ТСК виявила, що 5-ий президент України не міг санкціонувати проведення цього активного заходу, оскільки він був розпочатий у кінці червня 2020 року», – повідомила голова ТСК.

Іноземні спецслужби до цього заходу не залучали, наголосила Безугла.

За її словами, у Білорусі і так активно вели контррозвідувальну діяльність напередодні виборів, тому могли й самі виявити «вагнерівців» і без витоку.

Крім того, Безугла додала, що один із найманців у травні 2020 року звертався до ФСБ Росії, розповідав, що його хочуть завербувати, тому там могли знали деякі елементи операції.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat раніше анонсувала, що на початку цього тижня оприлюднить своє розслідування щодо затримання в липні 2020 року під Мінськом групи з понад 30 росіян, причетних до так званої «приватної військової компанії Вагнера».

8 вересня американський телеканал CNN оприлюднив розмову із трьома анонімними «колишніми високопосадовцями української військової розвідки», які розповіли, як працювали над підготовкою операції із захоплення членів російської приватної військової компанії «Вагнер».

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи повідомлення про зірвану операцію, заявив, що «ідея такої операції – це була ідея, скажімо так, інших країн, точно не України».

29 липня 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрювала їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» «надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 із 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни. 14 серпня Генпрокуратура Росії повідомила, що раніше затримані перебувають на російській території.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави».