«Зраду не виявлено». Як відреагували на розслідування Bellingcat про «вагнерівців»?

Впродовж року група журналістів-розслідувачів Bellingcat та російське видання The Insider вели розслідування ймовірної спецоперації українських спецслужб із затримання російських найманців, які імовірно причетні до злочинів на Донбасі. І ось оприлюднили результати, на які вже почали реагувати.

У розслідуванні йдеться, що ймовірна планована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.

За словами ексглави ГУР МОУ Василя Бурби, на якого посилається Belligcat, голова ОП Андрій Єрмак запропонував перенести операцію на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба натомість пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її вирішили перенести на п’ять днів.

Радіо Свобода звернулося до Андрія Єрмака, щоб отримати коментар щодо цього розслідування, і чекає на відповідь.

Bellingcat зазначає, що не зміг підтвердити факти цих переговорів у Офісі президента.

Радіо Свобода зібрало перші реакції на розслідування журналістів.

Хоча сам Єрмак ситуацію не коментував, як і свою ймовірну причетність до «перенесення спецоперації», в ОП вже відреагували на розслідування. У коментарі виданню Liga.net радник голови Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Андрій Єрмак не має повноважень віддавати накази відтерміновувати такі операції. Це ж напередодні засвідчила і ТСК Верховної Ради, яка розслідувала можливий зрив посадовими особами операції.

Однак, як зазначає Подоляк, Єрмак міг «відкрито наполягати у відповідних форматах на акуратному ставленні» до домовленостей про припинення вогню на Донбасі.

«Такі накази – навіть якби вони були – просто ніхто не став би виконувати. Андрій Єрмак як голова Офісу президента точно не має повноважень щось вирішувати в галузі розвідки. Тому немає жодних мотивів говорити про прямі чи непрямі розпорядження, які вплинули на плани розвідників», – сказав Подоляк.

Канал «Прямий» у твітері повідомив про розслідування так, ніби саме розслідувачі Bellingcat встановили, що Андрій Єрмак запропонував перенести спецоперацію. Насправді у матеріалі Bellingcat вказано, що факт цих переговорів вони не змогли незалежно підтвердити і лише посилаються на Василя Бурбу.

А от колишній народний депутат України, журналіст, блогер, якого вважають наближеним до Банкової, Сергій Лещенко підтримав Офіс президента: «Влада від цього матеріалу якщо і не виграла, то точно не програла. Опозиція не отримала жодних додаткових аргументів для нападок, навпаки, у них тепер менше аргументів».

На думку Лещенка, в матеріалі немає нічого принципово нового, а тональність Bellingcat «нижча за тональність опозиції».

«Кому дзвонити, якщо зрадник президент?» – риторично запитує народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко. У своєму пості у фейсбуці він зазначає, що з розслідування нібито випливає, що Володимир Зеленський знав, за яким сценарієм відбуватиметься спецоперація, а отже, «знав і [Андрій] Єрмак».

Щоправда, Гончаренко не пояснює, у чому полягає «зрада» президента. У коментарі Радіо Свобода він уточнив, що вважає «сумнівним» привід для перенесення операції. Зі слів Бурби, які наводить Bellingcat, саме Єрмак запропонував перенести спецоперацію, щоб не зірвати перемир'я на Донбасі.

«І ось тут виникає найголовніше питання: чи не передав хтось інформацію про спецоперацію у момент її перенесення? І якщо передав, хто це зробив особисто: Зеленський чи голова ОП Єрмак?» – каже Гончаренко. У розслідуванні Bellingcat про імовірний витік інформації з ОП не йдеться.

Народний депутат також вважає спецоперацію «фантастичною» та такою, що «увійде до підручників з навчання в усіх спецслужбах світу».

Російський журналіст Леонід Рагозін, який живе в Латвії та співпрацює з міжнародними західними медіа, вважає, що українська сторона, навпаки, «не була здатна передбачити перешкоди». Рагозін описує публікацію Bellingcat як «комедію помилок, в якій усі сторони видаються неймовірно безрозсудними».

«Ні зради, ні «Вагнергейту» як «підстави для імпічменту» не виявлено», – підсумовує Рагозін.

Директор Центру демократичної доброчесності Антон Шеховцов зазначає, що спецоперація вдалась лише частково через пандемію, яка «створила драматичну перешкоду для операції». У розслідуванні йдеться про те, що через карантинні обмеження рейс із «вагнерівцями» до Стамбула не міг відбутися з Росії, тому його перенесли до Мінська.

Колишній член фракції «Слуга народу», а нині опозиційний депутат Гео Лерос вважає, що Зеленський свідомо дозволив Андрію Єрмаку самостійно перенести спецоперацію, щоб «не брати на себе відповідальність».

На думку Лероса, Офісу президента відтермінування операції знадобилось, щоб злити «спецоперацію Кремлю».

«Розслідування Bellingcat мало стати інформаційною бомбою. Але таким не стало», – пише у фейсбуці журналіст Олексій Братущак. На його думку, текст розслідування насправді не свідчить про будь-яку зраду національних інтересів з боку чи то президента Зеленського, чи то Єрмака, однак вважає, що відповідальність вони все ж мають понести, бо «брехали про цю спецоперацію, що її взагалі не було, що то не українська спецоперація».

Братущак вказує, що матеріал Bellingcat доводить і існування спецоперації, і те, що її проводили саме українські спецслужби. Водночас журналіст критикує і самих розслідувачів, адже вони використовують, каже, м'які формулювання стосовно Зеленського, попри те, що той «не зустрівся з представниками спецслужб в ключовий момент через зайнятість», та взагалі не згадали про те, що Єрмак не мав повноважень навіть просити переносити операцію.

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Ірина Геращенко, зокрема, зауважила у фейсбуці: «Унікальна спецоперація, аналогів якої не було в світі! Мова не про іноземні спецслужби, не про Моссад, МІ6 , ФБР чи ІКА. А про українські спецслужби! Відчуття гордості, що за кілька років, після знищеної Януковичем і його посіпаками СБУ і військової розвідки, з 2014 Україні вдалося створити спецслужби, здатні працювати як найсильніші в світі, розробляти і реалізовувати унікальні операції. Огида до Банкової. Яка 300 днів брехала Україні і світу, що ніякої операції не було, що це вигадки, казки, бо такого не могло бути апріорі. Яка зрадила українських розвідників, відтермінувавши операцію на фінальному етапі, коли нічого зупинити, змінити, відрехтувати було вже неможливо. А можна було тільки злити! Під соусом «миру во всьом мире», «встановленого перемир’я» і іншої маячні, підігруючи Путіну. Розпач від інфантильності Зеленського, який передоручив країну Єрмаку».

Експосол України в США Валерій Чалий також вказує на ймовірне порушення закону з боку Андрія Єрмака, який імовірно просив Бурбу перенести спецоперацію.

Чалий, зокрема, зазначає, що посада Єрмака в принципі не передбачає доступ до таємної інформації: «Допоки люди без декларацій і допуску до державної таємниці, а деякі навіть і без оформлення на держслужбу будуть на свій розсуд приймати доленосні для країни рішення..., доти наші інституційні механізми будуть слабкими, а країна вразливою перед ворогом».