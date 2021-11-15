«Вагнерівці»: хто злив спецоперацію? Звіт ТСК

Хто зірвав спецоперацію із затримання групи «вагнерівців» в Україні? Голова тимчасової слідчої комісії (ТСК) Мар’яна Безугла оприлюднила офіційні висновки комісії. У прямому ефірі програми «Свобода Live» аналізуємо результати роботи ТСК у справі «вагнерівців» («Вагнергейт»).

Тимчасова слідча комісія, яку очолює Безугла, розслідує «можливі протиправні дії представників органів державної влади та інших осіб, що могли сприяти порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності України і становити загрозу національній безпеці України».

Як заявила сама депутатка 22 жовтня, ця ж комісія почала розслідувати масову загибель українських військових під час виходу з Іловайська у 2014 році.

18 серпня 2020 року в соцмережах і деяких медіа, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні 2020 року в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За даними ЗМІ, зокрема, видання «Українська правда», після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.