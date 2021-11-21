Для захисту гідності та свободи Україні потрібна потужна армія – Зеленський

Президент Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями з нагоди Дня Десантно-штурмових військ Збройних сил України і вручив їм державні нагороди, повідомляє президентський сайт.

Глава держави зазначив, що професійне свято десантників відзначають одночасно з Днем Гідності та Свободи, що є символічним. «Адже щоб гідно захищати свободу своєї держави, нашу суб'єктність, незалежність і територіальну цілісність, у нас повинна бути така потужна армія, представники якої зараз тут», – сказав Зеленський.

Президент висловив подяку військовим за їхню службу і побажав здоров'я і злагоди в сім'ях. «Хочу подякувати за те, що ви робите щодня, і побажати, щоб кожен день ви відчували, що ваша робота пріоритетна, ваша служба – це найголовніше, що зараз є в держав», – зазначив Зеленський.

Він також нагадав, що наразі українське військо, кожен захисник і захисниця мають високий рівень довіри громадян.

З нагоди свята за особисту мужність та самовіддані дії, проявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку Зеленський вручив захисникам державні нагороди.

У зустрічі також взяли участь міністр оборони Олексій Резніков.