Порошенко: Ми доволі сильні, щоб захистити свободу, демократію та європейський вибір

Українське патріотичне співтовариство доволі сильне для того, щоб захистити свободу, демократію і європейський вибір України, заявив з нагоди Дня Гідності та Свободи лідер партії «Європейська солідарність», п'ятий президент України Петро Порошенко.

«І через 17 років після Помаранчевої революції і через 8 років після початку Революції гідності ми впевнені – шанс, який ці події відкрили перед Україною, наше покоління не втратило. Ми відстояли свободу і незалежність. Ми – серед небагатьох країн, що зберегли демократію в цій частині світу», – сказав Порошенко у відеозверненні.

За його словами, два з половиною роки тому до влади в Україні прийшли люди, для яких гідність і європейський вибір не представляли ніякої цінності. «Радує хіба що те, що на рівні риторики влада не сміє заперечувати курс на євроатлантичну інтеграцію... однак, якщо судити з конкретних справ і проєктів, реальний рух України в Європу зупинено. Гірше того – у внутрішній політиці відбуваються процеси, що віддаляють нас від Європейського союзу», – сказав політик.

Лідер «Європейської солідарності» зазначає: є приводи для тривоги, але немає місця для песимізму. «Ми точно знаємо про певні плани влади. Про деякі – здогадуємося. А поінформовані – значить озброєні!» – сказав він.

«Європейська солідарність», громадянське суспільство, ветерани, волонтери, мільйони і мільйони українців достатньо сильні для того, щоб захистити свободу, демократію і європейський вибір. Це-наша спільна справа. Так само, як і оборона України від Путіна (президент РФ Володимир Путін – ІФ), захист від російської агресії, від Кремля, що так і не змирився з європейським вибором України. Разом ми – сила. І тому головні наші перемоги ще попереду», – резюмував п’ятий президент України Петро Порошенко.

День Гідності та Свободи – свято в Україні, що святкується щороку 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (початок 22 листопада 2004 року) та Революції гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року). 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День Гідності та Свободи

У лютому 2021 року Верховна Рада України визначила Революцію гідності одним із ключових моментів української держави та виразником національної ідеї свободи.