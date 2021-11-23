США запровадили нові санкції проти «Північного потоку-2»

Державний департамент США оголосив про запровадження санкцій проти пов’язаної з Росією компанії, яка бере участь у спорудженні газопроводу «Північний потік-2».

Об’єктом санкцій стала зареєстрована на Кіпрі компанія Transadria і судно Marlin, що належить їй, яке використовувалося при будівництві газопроводу.

У заяві держсекретаря Ентоні Блінкена йдеться про те, що на цей момент США запровадили санкції проти восьми осіб і 17 морських суден, причетних до спорудження «Північного потоку-2».

Незважаючи на заклики американських законодавців, адміністрація Джо Байдена відмовляється вводити санкції проти компанії-оператора «Північного потоку-2», мотивуючи це рішення необхідністю підтримувати добрі відносини з Німеччиною, яка була зацікавлена у запуску газопроводу.

«Продовжуючи виступати проти газопроводу «Північний потік-2», у тому числі, використовуючи санкції, ми працюємо з Німеччиною, іншими союзниками і партнерами з метою зниження ризику, який несе газопровід», – йдеться в заяві Ентоні Блінкена.

Запуск газопроводу, будівництво якого фактично завершене, відкладається з кількох причин. По-перше, проєкт не може бути запущений в експлуатацію без схвалення спеціалізованими європейськими структурами, а цей процес триватиме кілька місяців.

По-друге, німецьке федеральне відомство, яке має сертифікувати газопровід, зажадало від компанії-оператора «Північного потоку-2», що базується в Швейцарії, створити нову компанію-дочку на території Німеччини і передати їй більшу частину своїх активів.

Після того, як оператор створить дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газопроводу, сертифікацію буде продовжено, наразі її зупинили.

15 листопада голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що німецький регулятор допустив «Нафтогаз» до сертифікації «Північного потоку-2».

«Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифіканований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству», – повідомив Вітренко у фейсбуці.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом. Це при тому, що 25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

Газопровід загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів на рік повинен доставляти паливо безпосередньо з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, в обхід України. Багато країн світу розглядають його як загрозу економічній безпеці Європи і важіль для тиску Москви на Київ. У Росії таку постановку питання відкидають.

Зараз значна частина російського газу в Європу поставляється територією України. Вашингтон і низка країн Євросоюзу вважають, що будівництво гілки в обхід країни дозволить Москві посилити тиск на Київ і посилить залежність країн ЄС від російських поставок. «Газпром» у відповідь звинувачує США в недобросовісній конкуренції.