Зеркаль: вимоги для сертифікації «Північного потоку-2» – «дуже чутливе для Путіна» питання

Підключення «Північного потоку-2» до європейської енергетичної системи вимагає анбандлінгу російського «Газпрому», нагадала радниця міністра енергетики Олена Зеркаль. Про це вона сказала в Суботньому інтерв’ю для Радіо Свобода.

Вона вказала на те, що «Газпром» посідає монопольне становище щодо «Північному потоку-2», що порушує європейське законодавство.

«Якщо назвати всі речі своїми іменами, то Росія може впливати на всі ринки, тому що «Газпром» монопольно постачає газ через газопровід. Він єдиний в Росії має таке право. «Північний потік-2» вже має підпадати під європейське регулювання, так званий Третій енергопакет», – розповіла Зеркаль.

Вона пояснила, що це передбачає процедуру анбандлінгу, тобто розділення функцій постачання і транпспортування газу. Через таку процедуру вже пройшов український «Нафтогаз», після чого транспортування газу перейшло до Оператора газотранспортної системи України.

«Це питання, яке є дуже чутливим для Путіна. Оскільки він розуміє, що це його залишить без основної «газової зброї». Якщо в Росії буде ринок і будуть оператори, які можуть постачати, окрім «Газпрому», а це і передбачає якраз імплементація цього Третього енергопакету, то тоді вже не буде такого диктату і можливості диктувати ціни з боку Російської Федерації. Тому буде ринок, на якому Україна може конкурувати своїми цінами на трубопровід», – додала радниця міністра.

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на саміті Україна-ЄС 12 жовтня зазначила, що російський газопровід «Північний потік-2» підпадає під дію європейської директиви про енергетичну безпеку 2012 року.

25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом.