Через дії Росії українська ГТС у жовтні транспортувала на 20% менше від запланованого – Зеркаль

Через «Турецький потік» і російсько-угорську угоду про транзит українська газотранспортна система транспортувала в жовтні приблизно на 20% менше запланованого, заявила в Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

За її словами, Росія не використовує повністю навіть ті потужності, за які заплатила:

«Вони не прокачують 20% того, що можуть прокачувати до Європи. Вони зараз прокачують на рівні 85 мільйонів кубометрів на день, а можуть прокачувати сплачені 120. Тому говорити про те, що вони виконують всі свої контракти – це блюзнірство і маніпуляція цифрами і фактами. Тому що ще 2 роки тому, коли вони зупиняли на ремонт «Північний потік-1» влітку, ми прокачували 300 на день. І нічого з нашою ГТС не відбувалося», – заявила Зеркаль.

Вона пов’язала це з впливом російського газопроводу «Турецький потік» та угодою Росії та Угорщини щодо транзиту газу.

«Це пряме маніпулювання ринком, на яке зараз всі звертають увагу. І я думаю, що скоро будуть якісь певні рухи в напрямку захисту інтересів щодо конкуренції на європейському ринку і буде оскаржений цей контракт, який уклав «Газпром» з Угорщиною», – додала вона.

Радниця міністра, втім, визнала, що оскарження може тривати довго, але звернула увагу, що Угорщина є частиною Європейського Союзу, «тому будь-які порушення, які ми вбачаємо в діях Угорщини – це порушення дій ЄС».

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«Цей майданчик, Енергетичне співтовариство, можна використовувати. І я думаю, що ми будемо його активно використовувати, особливо зважаючи на те, що в наступному році Україна президентствує на цьому майданчику», – вважає Зеркаль.

Російський газовий монополіст «Газпром» з 1 жовтня перестав використовувати українську газотранспортну систему для постачання газу до Угорщини.

Угорщина підписала 27 вересня новий довгостроковий контракт про постачання газу із російським «Газпромом». Угоду підписали керівник «Газпрому» Олексій Міллер і керівники угорської енергетичної групи MVM у будівлі Міністерства закордонних справ у Будапешті. Цю угоду розкритикувало Міністерство закордонних справ України.