«Вони, мабуть, щось замислили» – Зеркаль щодо слів Путіна про те, що українська ГТС може «луснути»

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль прокоментувала заяву президента Росії Володимира Путіна, нібито українська ГТС може вийти з ладу, якщо збільшити транзит газу нею. Про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

Путін висловив думку, що у випадку збільшення обсягів транзиту ГТС «лусне». Він стверджує, що українська система «зношена» на понад 80 відсотків.

«Він дуже дивно робить акценти у своїх виступах. Як йому заманеться. Тому що вони зараз не допрокачують, навіть за ці можливості, за які вони вже сплатили. Вони не прокачують 20% того, що можуть прокачувати до Європи. Вони зараз прокачують на рівні 85 мільйонів кубометрів в день, а можуть прокачувати сплачені 120», – зазначила Зеркаль.

Вона додала, що не можна навіть порівнювати кількість аварій, які відбуваються на українській ГТС та російському маршруті.

«А вказувати на те, що він так вважає, не маючи жодних підстав для цього, воно наводить на думку, що вони, мабуть, щось замислили. І це є таким дуже тривожним», – заявила радниця глави Міненерго.

При цьому вона наголосила, що українська ГТС дуже розгалуджена, має чотири нитки.

«Це чотири великих труби, які працюють незалежно одна від одної. Тобто в нашого оператора ГТС завжди є можливість маневру. І говорити про зношеність звичайно можливо і доцільно, тому що її треба модернізувати з точки зору, по-перше, викидів, по-друге, безпеки. І все це можливо робити, якщо ти знаєш, які в тебе плани на майбутнє, і скільки ти будеш далі постачати, який у тебе взагалі бізнес-прогноз, як буде використовуватися твоя труба. А коли ми весь час залежимо від «політичної волі», того хто постачає, і коли для Росії це не товар, а це засіб політичного тиску, то ми завжди дуже залежимо від настрою або політичної доцільності», – зазначила Зеркаль.

Вона також заявила, що Росія через політику газового шантажу не хоче використовувати українську газотранспортну систему, яка готова прокачати більше газу, ніж це станом на сьогодні може зробити газопровід «Північний потік-2».

10 вересня російський газовий монополіст «Газпром» заявив про завершення будівництва трубопроводу «Північний потік-2». «Газпром» заявив, що цього року трубопровід в обхід України зможе провести 5,6 мільярда кубометрів палива.