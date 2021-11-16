Сергій Макогон: «Сертифікацію «Північного потоку-2» можна зупинити на будь-якому етапі»

Росія намагається прискорити сертифікацію свого новозбудованого газогону «Північний потік-2», який сполучає Росію та Німеччину в обхід України. Його запуск збільшить енергетичні та безпекові ризики як для України, так і для всієї Центральної Європи. Втім, Німеччина долучила до процесу сертифікації українські «Нафтогаз» та Оператора ГТС, а це дає Україні доступ до всіх документів про російський газогін і право оскаржувати його запуск. Про ці та інші моменти генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон розповів в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода. Як уточнив посадовець, пуск російської «труби» вже вдалося відтермінувати на кілька місяців завдяки скоординованим зусиллям України та Польщі, а також за рахунок застосування оновленої газової директиви ЄС.

– Пане Макогон, дві українські компанії – ТОВ «Оператор ГТС України», а також НАК «Нафтогаз України» – братимуть участь у сертифікації в Німеччині російського газогону «Північний потік-2». Поясніть, будь ласка, чому це важливо.

– Вчора (15 листопада) було рішення німецького регулятора нафтогазового ринку (Федеральне мережеве агентство, Bundesnetzagentur – ред.), яке дозволило і «Оператору ГТС України», і НАК «Нафтогаз України» взяти участь у сертифікації «Північного потоку-2». Чому це важливо?

По-перше, ми матимемо змогу донести наші аргументи щодо неможливості сертифікації «Північного потоку-2» за запропонованою наразі моделлю ITO (вона допускає, що оператор газогону може бути у власності компанії, яка видобуває і продає газ – ред.)

По-друге, в нас буде можливість ознайомитися з документами, які надала компанія Nord Stream-2 AG, потенційний майбутній оператор цього газогону. Тобто в нас буде прямий доступ до всіх матеріалів щодо сертифікації та можливість заперечувати, а також добиватися того, щоб цей оператор був сертифікований у повній відповідності до європейського законодавства.

«Nord Stream-2 AG є дочкою «Газпрому»: це порушує принцип незалежності оператора газотранспортної системи»

–​ Поясніть, будь ласка, в чому полягає модель сертифікації ITO, яку пропонує російська сторона? І чому вона не підходить у цьому випадку, з точки зору європейського законодавства?

– 23 травня 2019 року набула чинності нова газова директива ЄС, і вона передбачає, що компанії (оператори газогонів – ред.) мають сертифікуватися за принципом розділення власності. Це означає, що вони не можуть бути у складі вертикально-інтегрованої компанії. Наразі Nord Stream-2 AG є дочірньою компанією російського «Газпрому», і це порушує принцип незалежності оператора газотранспортної системи. Ми в Україні зробили таке розділення (анбандлінг) у 2019 році. Тоді наша компанія, «Оператор ГТС України», була виділена зі структури «Нафтогазу». Ми зробили це в Україні, й тепер ми вимагаємо, щоб такий анбандлінг був проведений для оператора газогону Nord Stream-2 AG.

Такий газогін має надавати послуги всім постачальникам газу з Росії до Європи. «Газпром» не може бути єдиним

По-друге, такий газогін повинен надавати послуги всім постачальникам газу з Росії до Європи. Це означає, що «Газпром» не може бути єдиною компанією, яка транспортує газ через цей новий газогін.

Третє: тарифи на ці послуги мають бути прозорими. Тому що ми постійно чуємо від «Газпрому», що тарифи на транспортування газу через Україну є великими, і що нібито ми багато коштів отримуємо за транзит. Але наразі дуже складно порівняти вартість транзиту через Україну і, скажімо, через «Північний потік-1» чи «Турецький потік». Бо наразі незрозуміло, як там формується собівартість і як встановлюються тарифи. Натомість в Україні процедура встановлення тарифів дуже прозора. Їх встановлює регулятор на основі європейського тарифного законодавства.

«Ми маємо боротися на кожному етапі сертифікації «Північного потоку-2»​

–​ Поясніть, будь ласка, як Ви можете впливати на процес сертифікації, та чи координуєтеся ви щодо цього і з «Нафтогазом», і з польською компанією (йдеться про нафтогазову компанію PGNiG – ред.)?

В разі запуску «Північного потоку-2» ніякого транзиту через Україну не буде

– Тривають постійні консультації між нами, «Нафтогазом» і польськими колегами. Як ми працюватимемо? Ми отримаємо доступ до документів та підготуємо наші заперечення. Крім того, ми підготуємо наше пояснення, чому сертифікація цього газогону несе ризики конкретно для нашої компанії. А це просто пояснити. Тому що 80% доходів нашої компанії – за рахунок транзиту газу з Російської Федерації. І тут наші втрати – очевидні. В разі запуску «Північного потоку-2» ніякого транзиту через Україну не буде. Це – слова Володимира Путіна та офіційна позиція Росії.

–​ Сертифікацію «Північного потоку-2» після німецьких регуляторних органів розглядатимуть органи Європейського союзу. А після цього – ви як учасник сертифікації маєте право йти до суду?

– Так.

–​ На якому етапі, на вашу думку, можливо заблокувати або відтермінувати запуск «Північного потоку-2»?

Вже є подібні позитивні результати. Є рішення щодо газогону OPAL, яке заборонило його використання на повну потужність

– На кожному етапі! Ми знаємо, що сьогодні (16 листопада) вийшла новина, що німецький регулятор припинив сертифікацію російського газогону. Оскільки вони повинні відкрити (дочірню) компанію в Німеччині, яка буде оператором. Після цього сертифікація почнеться заново. Це додаткові 3-4 місяці, на які ми вже відтермінували цей запуск.

Після цього будуть консультації з Європейською комісією. А ми знаємо, що Єврокомісія завжди виступала проти цього газогону, оскільки він несе значні ризики для єдності Європейського союзу. Є багато країн, які категорично проти цього газогону. Це і Польща, і країни Балтії та багато інших. Крім того, якщо сертифікація відбудеться, у нас буде право позиватися до Суду Європейського союзу. І ми будемо це робити. Оскільки вже є позитивні результати подібних судів. Є рішення щодо газогону OPAL, яке заборонило його використання на повну потужність.

«Основний ризик – посилення російської агресії проти України»

– Пане Макогон, нагадайте, будь ласка, нашій аудиторії: якими є ризики запуску «Північного потоку-2» для України і всього регіону?

– Основним є ризик посилення російської агресії проти України. Доки через Україну йде близько 20% транзиту (російського газу – ред.) – ми ще є суттєвим гравцем на європейському ринку транзиту. Якщо ж цього транзиту не буде – то руки Російської Федерації щодо України будуть більш розв'язаними.

Ми отримуємо щорічно 1,3 мільярда доларів за транзит газу

Друге – це питання нашого доходу. Ми отримуємо щорічно 1,3 мільярда доларів за транзит газу, що дозволяє нам утримувати в належному стані українську газотранспортну систему.

Третє – можливі проблеми з імпортом газу з ЄС. Оскільки наразі 90% імпорту ми робимо за рахунок «віртуального реверсу». Бо можливості фізичного імпорту – обмежені: фактично маємо 27 мільйонів кубічних метрів на добу зі Словаччини (це трохи більше ніж 4,5 мільярдів кубометрів за час опалювального сезону – ред.). Загалом це великий комплекс ризиків: технічних, економічних, політичних та геополітичних. Тому ми мамо боротися на кожному етапі сертифікації цього газогону.

–​ Коли завершиться розгляд заявки на сертифікацію «Північного потоку-2» в Німеччині?

– Оскільки сертифікація газогону призупинена – російська сторона має подати нові документи, після цього німецький регулятор має ще чотири місяці на розгляд. Тому я не очікую якихось фінальних рішень до травня, червня, а може і серпня наступного року.

16 листопада регулятор нафтогазового ринку Німеччини (Федеральне мережеве агентство, Bundesnetzagentur) зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2», повідомили німецькі засоби інформації.

З повідомлень випливає, що привід є технічним: агентство вимагає від оператора газопроводу Nord Stream 2 AG зміни даних щодо реєстрації компанії у відповідність до оновлених вимог. Після того, як оператор створить дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газопроводу, сертифікацію буде продовжено.

15 листопада голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що німецький регулятор допустив «Нафтогаз» до сертифікації «Північного потоку-2».

«Нафтогаз» братиме участь у процедурі сертифікації оператора «Північного потоку-2». Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифікований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству», – повідомив Вітренко у фейсбуці.

Крім того, агенція Reuters теж підтвердила з посиланням на німецького мережевого регулятора Bundesnetzagentur, що «Нафтогаз України» та «Оператор газотранспортної системи України» будуть включені в поточні німецькі процедури сертифікації газопроводу, на що вони подали заявку.

18 жовтня стало відомо, що Національна енергетична компанія «Нафтогаз» подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора російського газопроводу «Північний потік-2» перед німецьким регулятором – «Федеральною агенцією німецьких мереж».

У керівництві НАК пояснили, що основна позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що «Північний потік-2» не можна сертифікувати, адже він не відповідає повністю європейському законодавству. Зокрема, йдеться про те, що газопровід контролюється постачальником газу – російським «Газпромом», і до нього немає доступу в третіх осіб.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на саміті Україна-ЄС 12 жовтня зазначила, що російський газопровід «Північний потік-2» підпадає під дію європейської директиви про енергетичну безпеку 2012 року.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом. Це при тому, що 25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.