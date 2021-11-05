Росія не використовує газ як зброю. Ви серйозно?

Президент РФ Володимир Путін відповів на запитання щодо того, чи Росія використовує газ як політичну зброю, у характерній йому грубій манері. «Це нісенітниці, маячня та політично мотивоване патякання», – сказав він під час енергетичної конференції у Москві.

Мине два тижні і очільник дипломатії Європейського союзу Жозеп Боррель висловиться нетипово відверто: він назвав російські погрози припинити поставки газу до Молодови «використанням газу як зброї».

Ціни на природний газ далі залишаються на рекордно високих рівнях, тож європейська зима невдоволення лише починається. Її підживлюють невдоволення європейською енергетичною політикою та підозри щодо намірів Росії.

Ці підозри підігріває й сама російська влада. Вони заявами посилюють сумніви щодо планів підконтрольного Кремлю «Газпрому».

Держави-члени ЄС отримують понад 40 відсотків газу з Росії.

«Газпром» – це акціонерна компанія, контрольним пакетом акцій якої володіє російський уряд. Компанія начебто прагне максимізувати прибуток через експортні операції. Ціни на газ зростають вже декілька місяців, але «Газпром» вирішив не задовольняти підвищений попит європейських споживачів. Європейські парламентарі заявляли, що це маніпулювання ринком.

Для «Газпрому» більше експорту означає більше трубопроводів: наприклад, «Сила Сибіру» через південний Сибір у Китай або «Турецький потік» дном Чорного моря в Туреччину та південну Європу.

Сюди також варто віднести газопровід, що веде в саме серце Європи – «Північний потік-2».

Цей газопровід очікує на отримання дозволів від німецьких регуляторних служб. Вони повідомляли, що сертифікація може відбутися ще цього року.

Російські високопосадовці, у тому числі віцепрем'єр-міністр Олександр Новак і прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, заявляли, що затвердження газопроводу стабілізує європейські ринки. Газові аналітики та критики Кремля сприйняли ці слова як спробу тиску на німецьких регуляторів з метою пришвидшення запуску газопроводу.

За кілька днів до промови Путіна в Москві представник Росії в ЄС заявив, що союз сам винен у відстороненій поведінці РФ. Згодом Путін повторив це.

Замініть слово «противник» на «партнер» – і питання будуть вирішуватися легше

«Питання у формулюваннях, – сказав постійний представник РФ в ЄС Володимир Чижов виданню Financial Times. – Замініть слово «противник» на «партнер» – і питання будуть вирішуватися легше…, коли ЄС знайде в собі достатньо політичної волі для цього, вони знатимуть, де нас знайти».

«Не можна все списати на Москву, нестачі газу та високі ціни виникли не лише через це, – написав Стівен Сестанович, колишній посол США з особливих питань у колишньому Радянському Союзі. – Утім, ця криза знову підтверджує готовність Росії використовувати вразливі місця своїх клієнтів, як це було видно в попередніх ситуаціях з Україною та Естонією».

Ціни стрибають, Європа хвилюється

Не можна все списати на Москву, нестачі газу та високі ціни виникли не лише через це. Утім, ця криза знову підтверджує готовність Росії використовувати вразливі місця своїх клієнтів

Всього через п’ять днів після промови Путіна, 18 жовтня, аналітики ринків та трейдери спостерігали за тим, як компанії укладають контракти на наступний місяць.

Москва могла б легко задовольнити попит та непогано заробити. Для цього б вистачило наявних газопроводів, що проходять через Україну та Польщу, вважають експерти.

Міжнародне енергетичне агентство заявило, що Москва може постачати щонайменше на 15 відсотків більше газу, ніж вона вже постачає.

«Газпром» цього не зробив. Ціни підскочили ще вище. Європейські клієнти ще більш знервовані.

«Газпром» не відповів на запити Радіо Свобода.

Недостатні запаси в сховищах

Влітку аналітики попереджали, що зима в Європі може бути неспокійною: ціни на електроенергію зростатимуть одночасно із цінами на газ.

«Газпром» пояснює свою поведінку тим, що їм потрібно наповнювати власні сховища напередодні холодної пори року. Після цього «Газпром» зможе збільшити поставки до Європи, в якій теж були незвично низькі запаси.

28 жовтня на зустрічі з генеральним директором «Газпрому» Олексієм Міллером Путін доручив йому почати поставки в Австрію та Німеччину після 8 листопада. Очікується, що тоді російські сховища будуть достатньо наповнені.

Згідно з даними Independent Commodity Intelligence Services, наступного дня ціни на головному європейському торговому хабі впали майже на 29 відсотків.

Ми наближаємося до червоної лінії. Якщо Росія дійсно має достатньо газу для експорту і буде шантажувати ним Європу, висувати якісь зайві вимоги, то очевидним буде, що Росія використовує енергоносії як зброю

США різко ставилися до питання залежності Європи від російського газу і, зокрема, до «Північного потоку-2».

Разом з тим президент США Джо Байден вирішив не блокувати завершення побудови газопроводу, попри спротив республіканських законодавців у Конгресі. Цей спротив лише посилювався.

Використання енергоносіїв як зброї «є цілком очевидним», сказав Амос Хохштейн, високопосадовець Державного департаменту США з питань енергетики.

«Я думаю, ми наближаємося до червоної лінії. Якщо Росія дійсно має достатньо газу для експорту і буде шантажувати ним Європу, висувати якісь зайві вимоги, то очевидним буде, що Росія використовує енергоносії як зброю», – сказав він.

Україна заробляє сотні мільйонів доларів на транзиті російського газу і теж виступила проти рішення США.

Ми завжди знали, що рішення «Газпрому» не постачати газ через Україну було геополітичним

«Ми завжди знали, що рішення «Газпрому» не постачати газ через Україну було геополітичним за своєю суттю. Зараз у нас є дуже багато доказів цього», – розповів Радіо Свобода Сергій Макогон, керівник Оператора газотранспортної системи України.

Газовий реверс

Росія вже шантажувала Європу газом. Москва двічі перекривала газ Україні в нульових роках. Січневе перекриття вентиля спричинило дефіцит у Європі, в деяких країнах дійшло до того, що в неопалюваних квартирах мерзли люди.

Після зустрічі Путіна з Міллером відбулася ще одна подія, на яку звернули увагу аналітики. Газ у польських газопроводах був реверсований. Замість того, щоб постачати його до Німеччини, він вирушив назад на схід. Це тривало до 1 листопаду. Офіційного пояснення цьому не було. «Газпромi стверджував, що виконує свої контрактні зобов’язання.

Том Марзек-Мансер, газовий аналітик з Independent Commodity Intelligence Services, назвав реверс «незвичним», але не унікальним явищем.

«Газпром» постійно робить неоднозначні жести. Вони прагнуть не стабілізувати ринки, а лише більше розкачати їх

«Ви можете самі вирішити, чи є у відсутності потоку в газогоні щось політичне», – сказав він у коментарі Радіо Свобода.

«Газпром» постійно робить неоднозначні жести. Вони прагнуть не стабілізувати ринки, а лише більше розкачати їх», – сказала Леслі Палті-Гусман, президентка консалтингової агенції Gas Vista LLC.

Росія може прагнути не лише сертифікації «Північного потоку», а й зменшення привабливості американського зрідженого природного газу зі США до Європи, вважає Палті-Гусман. Не виключено, що РФ тисне на європейських клієнтів для підписання довгострокових контрактів.

Високі ціни на газ та електроенергію також сприяють популізму, додає аналітикиня.

Молдова

«Газпром» шантажує, як зазначають фахівці, Молдову, у якій до влади прийшли прозахідні політики. Газова компанія вимагала суттєвого підвищення цін. Коли Молдова відмовилася, «Газпром» скоротив поставки на третину.

Це спонукало президентку Молдови Маю Санду оголосити надзвичайний стан.

28 жовтня, після зустрічі в Брюсселі з прем'єр-міністром Молдови, очільник дипломатії ЄС Боррель звинуватив «Газпром» у використанні «політичного тиску».

Натомість російська компанія заперечує, що на її переговірну позицію впливала політика. «Газпром» заявив, що переговори велися «суто на комерційних умовах».

Наступного дня молдовський уряд погодився на новий п’ятирічний контракт із суттєво вищими цінами.

Це очевидно, що Москва не схвалює європейські прагнення уряду Санду, утім, попередній російського-молдовський контракт не відповідав стандартам ЄС, зазначає газовий аналітик Маржек-Мансер.

«Не можна всістися одночасно на два стільці», – сказав він.