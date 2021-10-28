Як на Україні позначиться європейська газова криза?

Українська служба «Голосу Америки» поговорила з західними експертами про роль Росії в європейській газовій кризі, ризики для зимового сезону України, зокрема щодо втрати транзиту російського газу.

Початок опалювального сезону в Європі позначився різким зростанням цін на енергоресурси та струм, що досягли рекордних значень за десять років. Серед причин цінового шоку Міжнародне енергетичне агентство називає збільшення попиту на газ, а також скорочення поставок, враховуючи менші, ніж очікувалось, поставки зрідженого газу.

Раніше Міжнародне енергетичне агентство закликало Росію, яка є провідним постачальником газу до Європи, збільшити поставки газу. Російський президент Володимир Путін заявив, що збільшити поставки на 10% можливо, якщо Європа дозволить відкрити «Північний потік-2».

Значна кількість газосховищ в Європі належить «Газпрому» і – який сюрприз – «Газпром» не заповнив ці сховища, а сам днями повідомив, що має 72 мільярди кубометрів газу в сховищах в Росії. Це відвертий шантаж з боку Путіна

Позиція Путіна, який пов’язав можливість збільшення поставок газу до Європи з відкриттям «Північного потоку-2» – неприхований шантаж, вважає Андерс Ослунд, ад’юнкт-професор Джорджтаунського університету США. Він вказує на те, що «Газпром» використав м'яку позицію ЄС і не заповнив свої газові сховища в Європі, що стало фактором тиску на ринок.

«Проблема в тому, що Євросоюз не наполіг на вимогах резервування, бо значна кількість газосховищ в Європі належить «Газпрому» і – який сюрприз – «Газпром» не заповнив ці сховища, а сам днями повідомив, що має 72 мільярди кубометрів газу в сховищах в Росії. Це відвертий шантаж з боку Путіна», – говорить аналітик.

Експертка британської Служби досліджень сировинних ринків ICIS Аура Сабадус вказує, що хоча прямих доказів тиску «Газпрому» немає, про «енергетичний шантаж» свідчать заяви російських посадовців, а також дії «Газпрому», зокрема, щодо сховищ, адже «деякі з цих сховищ заповнені на два відсотки, а на цей час вони мають бути заповнені на 70-80 відсотків. Минулого року – це було 90%».

«Але найбільш важливо те, що Росія не постачає більше газу через Україну, хоча Україна пропонує транзитні потужності, починаючи з весни чи навіть раніше», – додає аналіткиня.

Про використання «Газпромом» газу для політичного тиску на Молдову пише Financial Times з посиланням на посадовців країни. В експертній спільноті прозвучали заклики активізувати Меморандум про взаєморозуміння, підписаний Німеччиною та США щодо «Північного потоку-2», в якому йдеться про наслідки для Росії у випадку використання енергії як зброї. Про це у соцмережах, зокрема, написав аналітик американського центру «Атлантична рада» Іан Бжезинський.

В адміністрації США приєднались до закликів на адресу Росії збільшити надходження газу до Європи і зазначили, що у разі, якщо Росія утримається від поставок пального до Європи на тлі енергетичної кризи, можна говорити про те, що Путін наближається до використання газу як політичного інструменту.

Газова криза спонукає Європу згуртуватись, говорить Ослунд

У вівторок ситуацію на ринку газу в Європі обговорили міністри країн ЄС. Під час засідання Польща заявила, що Росія намагається використати газ як політичну зброю. В Єврокомісії зауважили, що «Газпром» виконує довгострокові контракти, хоча, на відміну від попередніх років, не надає додаткові обсяги газу.

Антиринкову поведінку буде виявлено, запевнила під час засідання єврокомісарка з питань енергетики Кедрі Сіммонс: «Ми слідкуємо за тим, що відбувається на ринку газу. Відділ конкуренції Єврокомісії почав збирати дані щодо ринкової поведінки основних енергопостачальників, щоб виявити можливу антиконкурентну поведінку». Все ж посадовцям не вдалось досягнути домовленості щодо наступних антикризових дій.

Ослунд порівнює теперішню енергокризу в Європі з подіями 12-річної давнини, коли Росія на два тижні зупинила транзит газу через Україну, і 16 європейських країн відчули дефіцит тепла.

Тоді, після кризи, Європа затвердила так званий Третій енергопакет, який встановив конкурентні правила на енергоринку. Як і тоді, так і тепер дії Росії змусять Європу згуртуватись, переконаний Ослунд, хоча швидких дій від Європи очікувати не варто.

«Газпром» повністю залежить від Європи, 80 відсотків його експорту йде трубами до Європи, і тут саме Європа задає музику. Вони зберуться і відреагують, але поки це станеться, цієї зими може бути серйозна криза».

Україна виявилась краще готовою до зими, ніж Європа, вважають експерти

Україні газова криза поки не загрожує, говорить Сабадус. Україна накопичила достатньо газу, і якщо зима не буде надто холодною, цього вистачить до весни. А от запаси вугілля менші, що може призвести до перебоїв зі струмом, зауважує вона.

Ослунд погоджується: «Україна у відносно доброму стані, бо має 18,5 мільярдів кубометрів газу в сховищах, близько трьох мільярдів – приватний газ, який можна законно експортувати.

Інше питання – електроенергія. Запаси вугілля низькі. Треба або імпортувати вугілля, а це зараз практично неможливо, або дозволити експорт струму з Росії чи Білорусі – вибір такий».

Якщо транзит через Україну зупиниться, це буде проблемою не лише для України, але і для континенту

Газове протистояння в Європі лише починається, і Путін може вдатись до непередбачуваних дій аж до повної зупинки транзиту через Україну, говорять експерти.

Росія хоча і зменшила транзит через Україну, але не зупинила його. «Росія все ще качає газ через Україну. Якщо транзит через Україну зупиниться, це буде проблемою не лише для України, але і для континенту», – говорить Сабадус.

Якщо Україна втратить роль транзитера, то, по-перше, настане дефіцит газу в Центральній і Східній Європі. По-друге, зростуть ціни на газ і інші енергоресурси, і це поглибить розрив між економіками Західної та Центрально-Східної Європи, додає вона. Втрата Україною транзиту газу, говорить експертка, може ще більше розділити Східну та Західну Європу.

В українському МЗС відреагували на таку загрозу. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у Twitter, що зупинка транзиту газу через Україну «зруйнує залишки репутації» Росії як постачальника газу до Європи і запевнив, що Україна «має низку асиметричних кроків у відповідь».

Щоб забезпечити енергонезалежність, Україні потрібно розвивати власний газовидобуток, говорять експерти

«Якщо транзиту не буде, єдина надія для України – внутрішній видобуток». Замість того, щоб карати місцевий видобуток, потрібно йому сприяти. Будь-які обмеження ціни повинні бути тимчасовими, і їх треба скасувати, щойно ціни повернуться до середніх значень, каже Сабадус.

Якщо транзиту не буде, єдина надія для України – внутрішній видобуток

Ослунд же різко розкритикував ідею, ініціативу голови фракції «Слуга народу» Давида Арахамії щодо обмеження ціни постачальників газу.​

«Це жахлива ідея, – говорить Ослунд. – Зараз приватний сектор швидко збільшує видобуток, а «Нафтогаз» зменшує, через створений політиками хаос в керівництві «Нафтогазу». Обмежити ціну на газ в приватному секторі, коли приватні компанії продають приватним промисловцям – цьому виправдань немає. Це жахливо і повністю суперечить національним інтересам України».