«Ми не змінили нашої позиції. «Північний потік-2» не мав бути побудований» – радник з енергобезпеки США     

Старший радник з глобальної енергетичної безпеки США Амос Хоштейн на онлайн-брифінгу відповів на запитання журналістів щодо енергетичної кризи, в якій опинився світ, в тому числі, через ситуацію навколо транзиту газу з Росії до Європи. Амос Хоштейн назвав можливий запуск газопроводу «Північний потік-2» – небезпечним для енергетики як Європи, так і України, через територію якої блакитне паливо і потрапляє до ЄС нині.

Посадовець заявив, що угода, яку підписали США та Німеччина наприкінці червня 2021 року і яка, фактично, відкрила двері для завершення будівництва газопроводу вартістю в 11 мільярдів доларів, не скасовує того факту, що «Північний потік-2» – це частина політичного пазлу, який може неабияк зашкодити енергетичній безпеці.

«Підписання угоди з Німеччиною було визнанням реальності – газопровід побудовано. Однак це не скасовує нашого агресивного ставлення до цього. Ми прагнули захистити цією угодою країни Європи і Україну – в першу чергу. Ми, як адміністрація президента Байдена, не змінили нашої позиції – «Північний потік-2» не мав би бути ніколи побудований взагалі. Навіть не з економічної точки зору, а з політичної», – заявив на брифінгу Амос Хоштейн.

На думку Хоштейна, Росія грає у небезпечну гру, фактично шантажуючи країни Європи напередодні зими. За його словами, через це деякі країни можуть залишитися без тепла. Він апелює до цін на природній газ, які в деяких країнам вже б’ють історичні рекорди.

Коментуючи заяви президента Росії Володимира Путіна щодо ненадійності української ГТС та неможливості прокачувати через неї додаткові об’єми газу, радник підкреслив, що це – політична гра.

«Якщо у Росії є газ, який вона хоче транзитувати через «Північний потік-2», значить, вона може робити це і через Україну, тут немає ніяких сумнівів. Тому в цьому питанні я можу сказати, що ми наближаємося до часу, коли газ використовується як геополітична зброя. І Німеччині потрібно звертати увагу на це. Розуміти, що від них хоче Росія», – розповів Хоштейн.

Напередодні радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль в інтерв’ю Радіо Свобода розповіла, що українська ГТС здатна збільшити об’єми транзитного газу. Більше того, за її словами «Газпром» не прокачує й 20% того, що можуть прокачувати до Європи і за що вже заплатили.

Президент України Володимир Зеленський запропонував «Газпрому» знижку на транзит газу через українську газотранспортну систему. В коментарі агентству Bloomberg він припустив, що це може бути 50 відсотків ціни на транзит.