Завдяки участі Оператора ГТС України та НАК «Нафтогаз України» у сертифікації російського газогону «Північний потік-2» в Німеччині Україна отримає доступ до всіх документів про сертифікацію, а відтак зможе перевірити їх на відповідність європейському законодавству та оскаржити. Про це заявив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«По-перше, ми матимемо змогу донести наші аргументи щодо неможливості сертифікації «Північного потоку-2» за запропонованою наразі моделлю ITO (вона допускає, що оператор газогону може бути у власності компанії, яка видобуває і продає газ – ред.). А по-друге, в нас буде можливість ознайомитися з документами, які надала компанія Nordstream-2 AG, потенційний майбутній оператор «Північного потоку-2», – зазначив Сергій Макогон.

Як пояснив посадовець, прямий доступ до всіх матеріалів щодо сертифікації дасть Україні можливість заперечувати, а також добиватися того, щоб «цей оператор був сертифікований у повній відповідності до європейського законодавства».

За словами Макогона, для такої сертифікації, за законами ЄС, оператор трубопроводу не повинен залежати від постачальника газу. Відтак компанія Nordstream-2 AG, яка є «дочкою» російського «Газпрому», не має права бути оператором газогону , відповідно до оновленої газової директиви Євросоюзу.

Сергій Макогон додав, що українські Оператор ГТС та «Нафтогаз» координують свої зусилля з польською компанією PGNiG, яку також допустили до сертифікації «Північного потоку-2».

Наслідком цих зусиль є призупинення розгляду російської заявки на сертифікацію оператора газогону, а, отже, вдалося виграти час щонайменше до травня-серпня 2022 року.

Після німецьких регуляторних органів російську заявку на сертифікацію розглядатиме Єврокомісія, а в разі її схвалення буде змога оскаржити це рішення в Суді ЄС.

Сертифікацію можливо зупинити на будь-якому етапі, наголошує керівник Оператора ГТС України.

Регулятор нафтогазового ринку Німеччини (Федеральне мережеве агентство, Bundesnetzagentur) зупинив сертифікацію газопроводу «Північний потік-2», повідомили німецькі засоби інформації.

З повідомлень випливає, що привід є технічним: агентство вимагає від оператора газопроводу Nord Stream 2 AG зміни даних щодо реєстрації компанії у відповідність до оновлених вимог. Після того, як оператор створить дочірню компанію, яка керуватиме німецькою частиною газопроводу, сертифікацію буде продовжено.

15 листопада голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що німецький регулятор допустив «Нафтогаз» до сертифікації «Північного потоку-2». Крім того, агенція Reuters теж підтвердила з посиланням на німецького мережевого регулятора Bundesnetzagentur, що «Нафтогаз України» та «Оператор газотранспортної системи України» будуть включені в поточні німецькі процедури сертифікації газопроводу, на який вони подали заявку.

18 жовтня стало відомо, що Національна енергетична компанія «Нафтогаз» подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора російського газопроводу «Північний потік-2» перед німецьким регулятором — «Федеральною агенцією німецьких мереж».

У керівництві НАК пояснили, що основна позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що «Північний потік-2» не можна сертифікувати, адже він не відповідає повністю європейському законодавству. Зокрема, йдеться про те, що газопровід контролюється постачальником газу – російським «Газпромом», і до нього немає доступу в третіх осіб.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на саміті Україна-ЄС 12 жовтня зазначила, що російський газопровід «Північний потік-2» підпадає під дію європейської директиви про енергетичну безпеку 2012 року.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом. Це при тому, що 25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.