Німецький регулятор допустив «Нафтогаз» до сертифікації «Північного потоку-2» – Вітренко

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що німецький регулятор допустив «Нафтогаз» до сертифікації «Північного потоку-2».

«Нафтогаз» братиме участь у процедурі сертифікації оператора «Північного потоку-2». Таке рішення сьогодні ухвалив німецький регулятор BNetzA. Ми готові надати свої аргументи, чому Nord Stream AG не може бути сертифіканований без його повної відповідності європейському енергетичному законодавству», – повідлмив Вітренко у фейсбуці.

Крім того, агенція Reuters теж підтвердила з посиланням на німецького мережевого регулятора Bundesnetzagentur, що «Нафтогаз України» та «Оператор газотранспортної системи України» будуть включені в поточні німецькі процедури сертифікації газопроводу, на який вони подали заявку.

18 жовтня стало відомо, що Національна енергетична компанія «Нафтогаз» подала заявку на участь у процесі сертифікації оператора російського газопроводу «Північний потік-2» перед німецьким регулятором — «Федеральною агенцією німецьких мереж».

У керівництві НАК пояснили, що основна позиція «Нафтогазу» полягає в тому, що «Північний потік-2» не можна сертифікувати, адже він не відповідає повністю європейському законодавству. Зокрема, йдеться про те, що газопровід контролюється постачальником газу – російським «Газпромом», і до нього немає доступу в третіх осіб.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на саміті Україна-ЄС 12 жовтня зазначила, що російський газопровід «Північний потік-2» підпадає під дію європейської директиви про енергетичну безпеку 2012 року.

Належна російському «Газпрому» компанія-оператор газопроводу «Північний потік-2» повідомила 4 жовтня, що перша нитка трубопроводу, прокладеного з Росії до Німеччини дном Балтійського моря, почала заповнюватися газом. Це при тому, що 25 серпня оператор трубопроводу «Північний потік-2» програв судовий розгляд у Німеччині щодо підпорядкування вимогам газової директиви Європейського союзу до трубопроводу.