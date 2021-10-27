«Байрактар» на Донбасі. Як зміниться війна?

Контрольовані Росією сили продовжують застосовувати артилерію проти українських військових. Попри застосування безпілотного комплексу «Байрактар», штаб ООС повідомляє, що селище Гранітне знову обстрілюють із озброєння калібром 122 міліметри.

Нове загострення чи стара провокація?

Штаб Операції об’єднаних сил 26 жовтня повідомив, що з боку російських гібридних сил на Донбасі відкрили вогонь у бік військових поблизу населеного пункту Гранітне, що в Донецькій області. Внаслідок таких дій один військовий загинув, ще один отримав поранення.

Разом з тим під артилерійський удар потрапило саме селище, де проживає цивільне населення. Внаслідок потрапляння снарядів у цивільний сектор було зруйновано кілька будинків, щонайменше 6 будівель були пошкоджені. Серед жителів селища ніхто не постраждав.

В командуванні ЗСУ вирішили задіяти безпілотний комплекс «Байрактар ТВ2». Як повідомили згодом у Генеральному штабі Збройних сил, військовим вдалося знищити одну гаубицю Д-30, яка брала участь в обстрілі селища.

Тим часом підконтрольні російським силам ЗМІ повідомляють, що ЗСУ, начебто, захопили селище Старомар’ївка, що навпроти Гранітного. Утім українські силовики одразу ж спростували цю інформацію, назвавши це провокацією.

Експерти ж вважають, що нині на Донбасі відбувається звичайна штатна ситуація – ніякого загострення. Загалом, як кажуть експерти, це традиційна провокація від російських гібридних сил із застосуванням артилерії.

Провокація з метою відволікти увагу від гострих проблем на окупованій території – саме таку причину активізації на Донбасі називає Андрій Римарук, менеджер з роботи з військовими фонду «Повернись живим». Він вважає, що подальша ескалація, звісно, можлива, враховуючи, що цьогорічна фінансова допомога незаконним озброєним силам на окупованій території від Росії значно зросла.

«Звісно, що можливо. Зараз незадоволення місцевого населення на тимчасово окупованій території досить сильно росте. Росія не дотримується своїх обіцянок. Про економічну складову і соціальну складову я навіть говорити не буду. Там усе досить жахливо і досить погано. Крім того ситуація з ковідом... На фоні цього всього їм потрібна новенька невеличка перемога, яка знівелює ось все це погане і дозволить пережити їм ще одну зиму під російською окупацією», – каже Римарук.

В те, що це стандартний план з дестабілізації ситуації в Україні шляхом тиску через бойові дії на сході України вірить і директор військових програм Українського центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Разумкова Микола Сунгуровський.

«Це продовження путінського сценарію. Поки що всі ці загострення свідчать про те, що Путін не йде назад. Він не відмовився від своїх цілей. Більше поки нічого це не означає», – вважає експерт. Він вважає, що нині, навіть застосування такого озброєння, як турецький безпілотний комплекс «Байрактар» не змусить Росію припинити провокації на Донбасі.

«Річ у тім, що на Донбасі воює гарматне м’ясо, в якому Росія не зацікавлена. Якщо вони припинять зараз все це діло, то все це гарматне м’ясо піде в Росію. Воно їм потрібно? Це ж експорт екстремістів на територію Росії. Вона навпаки зацікавлена в тому, аби там побільше полягло цих людей. Це скоріше сигнал для Путіна, для того, аби він не розгортав надалі цю агресію, не залучав Збройні сили Росії. Але щоб припинити все, що відбувається – для нього це нуль», – каже Сунгуровський.

Про те, що такі провокації не припиняться каже і військовий аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Микола Бєлєсков. На його думку, це свідчить лише про те, що наступного разу, коли готуватиметься щось подібне, то Росія краще підготується з технічної точки зору.

«З нашого боку метою було показати, що є можливість ось відповісти таким чином, використовуючи боєприпаси меншою потужністю. Хоча, не відомо, на скільки це спрацює. Умовно кажучи, чи наступний раз, коли готуватиметься провокація з використанням артилерії, чи підійде російська сторона до цього серйозніше: крім артилерії вони стягнуть і комплекси ППО і РЕБ. Мені здається, що на сьогодні це відкрите питання чи припиняться обстріли. Українська сторона показала відповідні можливості, але є ймовірність, що російська сторона краще підготується», – вважає Бєлєсков.

Напруження на ділянці фронту – сигнал для дипломатії?

Микола Сунгуровський вважає, що нині на міжнародному рівні слід формувати антипутінську коаліцію і говорити про світову ізоляцію Росії.

«Загалом, розмова з Путіним втратила сенс. Тобто будь-які переговори за участі Росії – втратили будь-який сенс. Усі повинні сказати, всі уже це зрозуміли, однак бракує сміливості це сказати, що Росія – це агресор. Після цього будь-які перемовини з Росією мають бути припинені. Перемовини можна проводити з прихильниками, або ж в середині антиросійської коаліції. І вирішувати, що ж робити з Росією. Що робити з агресором. А не вмовляти агресора припинити бути агресором. Ті ж санкції, ті ж дипломатичні кроки, які були задіяні заради умиротворення Росії ні до чого не призвели. Так, вони нанесли шкоду Росії, однак больовий поріг так і не подолали», – каже в коментарі Радіо Свобода експерт.

Він додає, ще перш за все, необхідно розвивати Збройні сили України за допомогою західних партнерів і це буде чітким сигналом для Росії та стримуючим фактором, що дозволить запобігти новому витку агресії проти України.

Передовсім, вважає Микола Бєлєсков, ситуація із «Байрактаром» показала, що нині варто шукати нових партнерів, які можуть надати Україні новітнє озброєння. Попри головного партнера – Сполучені Штати Америки – слід розглядати й інші країни.

«Сама ситуація з «Байрактарами» – це комерційне питання. Україна отримала їх не як матеріально-технічну допомогу, а як комерційне замовлення. Україна показала, що може застосовувати таку техніку, однак чи змінить це якось ситуацію на нашу користь. Найбільший партнер України – США. Попри те, що вони уже надали нині новий пакет матеріально-технічної допомоги, американці взяли курс на стриману політику. І чекати якоїсь більшої допомоги від Вашингтона не слід», – каже Бєлєсков.

Експерт стримано оцінює можливість допомоги Україні із заходу і вважає, що варто шукати, окрім США, нових партнерів, які можуть забезпечити ЗСУ новим технічним оснащенням.

Тим часом в Кремлі відреагували на застосування безпілотного літального комплексу на Донбасі. Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що постачання турецьких безпілотників «Байрактар ТВ2» в Україну може призвести до дестабілізації ситуації на Донбасі.

«У нас справді особливі та добрі відносини з Туреччиною, але в цьому випадку, на жаль, підтверджуються наші побоювання, що постачання таких видів озброєнь українським військовим може потенційно призвести до дестабілізації ситуації на лінії зіткнення», – цитують російські інформагенції заяву Пєскова, зроблену 27 жовтня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.