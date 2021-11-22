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Лукашенко пропонував Німеччині прийняти близько 2 тисяч мігрантів. Берлін відмовив

Олександр Лукашенко

Німеччина відкинула заклик Мінська прийняти 2 тисячі мігрантів, які перебувають у тимчасовому таборі на білорусько-польському кордоні. Німеччина і Євросоюз не можуть прийняти цю пропозицію Олександра Лукашенка, заявив 22 листопада офіційний представник уряду Німеччини в Берліні, повідомила «Німецька хвиля».

Білоруські силовики продовжують перевозити мігрантів до прикордонного району. Польська прикордонна служба повідомила, що 21 листопада 150 людей намагалися прорватися через загородження поблизу містечка Дубиче-Церкевне. Дії мігрантів контролювалися білоруськими спецслужбами, йдеться у публікації.

Лукашенко заявляє, що звернувся з проханням до виконувачки обовʼязків канцлера Німеччини Ангели Меркель прийняти у Німеччині близько 2000 біженців із табору, розташованого на кордоні з Польщею. Як стверджує Лукашенко, Меркель нібито обіцяла розглянути це прохання, але досі від неї немає відповіді.

Минулого тижня Меркель двічі телефонувала Лукашенкові, попри критику таких дій як у Німеччині, так і в інших країнах ЄС. За словами офіційного представника уряду ФРН Штеффена Зайберта, мета контактів полягала в тому, щоб поліпшити важку гуманітарну ситуацію на місці, але телефонні дзвінки не були «актом легітимації» Лукашенка.

ЄС також надіслав 700 тисяч євро як гуманітарну допомогу мігрантам, які перебувають у Білорусі.

Активізація потоку мігрантів з країн Близького Сходу до кордонів Євросоюзу спостерігається з травня 2021 року.

Мігранти застрягли на морозі: влада Білорусі переселяє їх із прикордонних таборів (відео)
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Мігранти застрягли на морозі: влада Білорусі переселяє їх із прикордонних таборів (відео)

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