Президент Польщі заявив про відсутність небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що немає небезпеки військового конфлікту на кордоні з Білоруссю, де збираються тисячі мігрантів із Близького Сходу у намаганні потрапити до Європейського союзу. В останні дні Польща суттєво посилила присутність військових на кордоні, щоб стримати мігрантів.

«Військової небезпеки немає. Польська армія є тільки для гарантування безпеки», – сказав Дуда журналістам на пресконференції зі своїм чорногорським колегою Міло Джукановичем.

Дуда сказав, що Білорусь відмовилася приймати польську гуманітарну допомогу мігрантам.

Водночас польський президент закликав НАТО уважно стежити за ситуацією на кордоні ЄС із Білоруссю.

Мігранти, які кілька днів перебували на кордоні між Білоруссю та Польщею, 16 листопада зіткнулися з польськими військовими, намагаючись потрапити до ЄС. Польські сили використали водомети, сльозогінний газ та димові шашки.

Брюссель звинуватив Мінськ у тому, що він заманив мігрантів до Білорусі, а потім підштовхнув їх до кордону з членами ЄС – Польщею, Латвією та Литвою у спробі дестабілізувати блок.

Раніше на цьому тижні ЄС ввів новий пакет санкцій проти Білорусі за її дії з розпалювання міграційної кризи, яка вже призвела до загибелі кількох людей, переважно від холоду.

Мігранти живуть у тимчасових таборах, і очікується, що їхнє становище погіршиться з наближенням зими.