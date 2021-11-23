США і ЄС «незабаром» запровадять більше санкцій проти Білорусі – спецпосланець

Сполучені Штати Америки і Європейський союз «незабаром» запровадять нові економічні санкції проти Білорусі за створення міграційної кризи на її кордоні з ЄС, заявила спеціальна посланниця США в Білорусі Джулі Фішер.

За її словами, Олександр Лукашенко «несе повну відповідальність» за кризу, через яку тисячі мігрантів з Близького Сходу застрягли між ЄС і білоруським кордоном. Фішер наголосила, що необхідно вжити заходів, щоб змінити його поведінку.

«Сполучені Штати та ЄС чітко дали зрозуміти, що незабаром почнеться посилення санкційного тиску», – сказала вона.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з Польщею, Литвою та Латвією почалася влітку 2021 року. Попри вжиті заходи – будівництво огорож, посилення кордонів та введення надзвичайного стану у прикордонних районах, – мігранти з Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжують сотнями прибувати до Білорусі, а потім їдуть на кордон та роблять спроби його перетнути.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва. Володимир Путін, як і Олександр Лукашенко, звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону.

Раніше на цьому тижні ЄС ввів новий пакет санкцій проти Білорусі за її дії з розпалювання міграційної кризи, яка вже призвела до загибелі кількох людей, переважно від холоду.