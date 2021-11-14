Мігранти в Білорусі: польські прикордонники готові зупиняти масштабні спроби прориву кордону – відео

Прикордонна служба Польщі повідомила, що вранці 14 листопада автомобіль Білоруського державного телебачення прибув на кордон для трансляції.



Кілька місяців тому Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном через санкції, введені Євросоюзом проти його режиму. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів – переважно з Сирії, Іраку та Ємену – кілька разів без дозволів на в'їзд до Євросоюзу спробували прорватися до Польщі з білоруської території, чинячи опір прикордонникам та військовим.