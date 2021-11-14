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Мігранти в Білорусі: польські прикордонники готові зупиняти масштабні спроби прориву кордону – відео

Мігранти в Білорусі: польські прикордонники готові зупиняти масштабні спроби прориву кордону – відео
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Мігранти в Білорусі: польські прикордонники готові зупиняти масштабні спроби прориву кордону – відео

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Польські прикордонники 14 листопада очікують на масштабні спроби силового прориву кордону мігрантами з боку Білорусі. Польські силовики попереджають мігрантів про неприпустимість перетину кордону. (Відео Reuters, МВС Польщі, Міноборони Польщі)

Прикордонна служба Польщі повідомила, що вранці 14 листопада автомобіль Білоруського державного телебачення прибув на кордон для трансляції.

Кілька місяців тому Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном через санкції, введені Євросоюзом проти його режиму. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів – переважно з Сирії, Іраку та Ємену – кілька разів без дозволів на в'їзд до Євросоюзу спробували прорватися до Польщі з білоруської території, чинячи опір прикордонникам та військовим.

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