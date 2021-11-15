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Мігранти в Білорусі: близько 2 тисяч людей намагаються перейти кордон з Польщею через КПП (відео)

Мігранти в Білорусі: близько 2 тисяч людей намагаються перейти кордон з Польщею через КПП (відео)
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Мігранти в Білорусі: близько 2 тисяч людей намагаються перейти кордон з Польщею через КПП (відео)

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Опівдні 15 листопада близько двох тисяч мігрантів натовпом підійшли до прикордонного контрольно-пропускного пункту «Брузги – Кузниця» на білорусько-польському кордоні. Наразі мігранти оточили КПП і вимагають пропустити їх на територію Євросоюзу.

Міністерство оборони Польщі опублікувало відео з КПП, а також повідомляє про провокації пострілами з боку білоруської території. Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що до КПП мігранти йшли у супроводі білоруських силовиків зі зброєю в руках.

КПП «Брузги-Кузниця» призначений тільки для автотранспорту, а не для пішого перетину кордону. Минулого тижня Польща закрила рух через КПП, коли на кордоні зʼявилися групи мігрантів. Польща перекинула до КПП військові підрозділи та водомет, з повітря територію патрулює вертоліт.

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