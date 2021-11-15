Міністерство оборони Польщі опублікувало відео з КПП, а також повідомляє про провокації пострілами з боку білоруської території. Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що до КПП мігранти йшли у супроводі білоруських силовиків зі зброєю в руках.



КПП «Брузги-Кузниця» призначений тільки для автотранспорту, а не для пішого перетину кордону. Минулого тижня Польща закрила рух через КПП, коли на кордоні зʼявилися групи мігрантів. Польща перекинула до КПП військові підрозділи та водомет, з повітря територію патрулює вертоліт.