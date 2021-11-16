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Озброєні мігранти атакували польських силовиків (відео)

Озброєні мігранти атакували польських силовиків (відео)
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Озброєні мігранти атакували польських силовиків (відео)

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Міністерство оборони Польщі оприлюднило відео нападу мігрантів на прикордонному переході в Кузниці. Мігранти були озброєні світлошумовими гранатами білоруських служб. Вони почали кидати їх у напрямку польських солдатів та офіцерів.

Люди, за повідомленням Міноборони Польщі, дуже агресивні, вони кидають каміння у польських силовиків. Поляки відбивають атаку. Мігранти, як видно на відео, намагаються зруйнувати паркан і потрапити до Польщі. Польські силовики застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів. (Відео Міністерства оборони Польщі)

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