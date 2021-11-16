Люди, за повідомленням Міноборони Польщі, дуже агресивні, вони кидають каміння у польських силовиків. Поляки відбивають атаку. Мігранти, як видно на відео, намагаються зруйнувати паркан і потрапити до Польщі. Польські силовики застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів. (Відео Міністерства оборони Польщі)
Озброєні мігранти атакували польських силовиків (відео)
Люди, за повідомленням Міноборони Польщі, дуже агресивні, вони кидають каміння у польських силовиків. Поляки відбивають атаку. Мігранти, як видно на відео, намагаються зруйнувати паркан і потрапити до Польщі. Польські силовики застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів. (Відео Міністерства оборони Польщі)
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