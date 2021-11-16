Люди, за повідомленням Міноборони Польщі, дуже агресивні, вони кидають каміння у польських силовиків. Поляки відбивають атаку. Мігранти, як видно на відео, намагаються зруйнувати паркан і потрапити до Польщі. Польські силовики застосували сльозогінний газ, щоб придушити агресію мігрантів. (Відео Міністерства оборони Польщі)

