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Лукашенко скликав нараду щодо міграційної кризи після переговорів із Меркель

Мігранти на білорусько-польському кордоні перед парканом і польськими військовослужбовцями

Олександр Лукашенко 16 листопада скликав нараду щодо міграційної кризи на кордоні Білорусі і Польщі – після того, як напередодні розмову з ним провела виконувачка обов’язків канцлера Німеччини Анґела Меркель.

«Для нас зараз головне – захистити свою країну і наш народ, не допустити сутичок», – цитує Лукашенка державне агентство новин БелТА.

Лукашенко висловив сподівання на допомогу у врегулюванні міграційної кризи з боку Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Керівництво цієї країни має великий досвід роботи з біженцями, вони вже брали участь у вирішенні таких питань у світі, працювали з тисячами біженців», – сказав Лукашенко.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель 15 листопада провела телефонну розмову з Олександром Лукашенком. Євросоюз не визнає легітимність Лукашенка як президента Білорусі, в офіційному повідомленні Німеччини його посада не згадується.

Переговори, за даними білоруської сторони, тривали близько 50 хвилин. Політики обговорили міграційну кризу на білорусько-польському кордоні та можливість надати гуманітарну допомогу біженцям. Вони також домовилися про подальші контакти. Інших подробиць не повідомляли.

Це були перші переговори Меркель із Лукашенком після президентських виборів у Білорусі у серпні 2020 року. Результати голосування викликали хвилю протестів у країні, які були жорстко придушені владою. За це Європейський союз запровадив проти Білорусі кілька пакетів санкцій.

Ситуацію на білорусько-польському кордоні також обговорили у телефонній розмові президенти Франції та Росії – Емманюель Макрон і Володимир Путін. Вони погодилися щодо необхідності дееслакації кризи, але розійшлися в оцінці її причин.

У Євросоюзі стверджують, що криза викликана діями білоруської влади, яка заманює мігрантів з Близького Сходу до країни і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів. Польща вважає, що до кризи на кордоні причетний не лише Мінськ, а й Москва.

Володимир Путін звинувачення заперечує та стверджує, що мігранти самі дійшли до кордону. Російський президент пообіцяв «порушити цю тему» з Олександром Лукашенком, заявив Єлисейський палац.

Емманюель Макрон також заявив Володимиру Путіну, що Франція готова захищати територіальну цілісність України, де в останні тижні на кордоні було помічено «велику концентрацію російських військ». Раніше попередження Росії зробив голова НАТО Єнс Столтенберґ.

Тим часом, польський уряд обговорює, чи подавати запит на запровадження нового надзвичайного стану президентові Анджею Дуді. Попередній закінчиться 1 грудня, і поки що немає жодних передумов, щоб стверджувати, що криза закінчиться в найближчі три тижні.

Поїздка вздовж білоруського кордону: Україна очікує вторгнення мігрантів
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Поїздка вздовж білоруського кордону: Україна очікує вторгнення мігрантів

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З 9-ї години ранку 9 листопада Польща закрила прикордонний пункт пропуску Кузниця на кордоні з Білоруссю. Від учора кілька тисяч мігрантів зібралися перед КПП на цьому прикордонному пункті, вимагаючи пропустити їх до ЄС.

Мігранти стоять перед парканом біля польського кордону, попереду – посилені загони польських прикордонників та армії, позаду – білоруські силовики.

Мігранти в Білорусі: близько 2 тисяч людей намагаються перейти кордон з Польщею через КПП (відео)
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Мігранти в Білорусі: близько 2 тисяч людей намагаються перейти кордон з Польщею через КПП (відео)

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