3,5 тисячі мігрантів перебувають біля КПП на кордоні Білорусі з Польщею – речник польських спецслужб

Близько 3,5 тисячі мігрантів зібралися 15 листопада з білоруського боку біля прикордонного КПП Брузги – Кузьниця, такі дані повідомив у твітері представник польських спецслужб Станіслав Жарин. Раніше повідомляли про те, що там зібралися близько двох тисяч людей.

Ситуація на прикордонному переході залишається напруженою.

Мігранти стоять перед парканом біля польського кордону, попереду – посилені загони польських прикордонників та армії, позаду – білоруські силовики.

Білоруська служба Радіо Свобода також повідомила, що мігранти почали встановлювати намети перед прикордонним пунктом і палять вогнища. Температура повітря в прикордонній зоні скаладає 2-3 градуси вище нуля.

КПП Брузги – Кузьниця призначений тільки для автотранспорту, а не для пішого перетину кордону. Минулого тижня Польща закрила рух через КПП, коли на кордоні зʼявилися групи мігрантів. Польща перекинула до КПП військові підрозділи та пригнала на кордон водомет, з повітря територію патрулює вертоліт.

Мігранти, переважно курди, громадяни Іраку, перебувають на кордоні вже тиждень: вони розбили кілька таборів у лісі у прикордонній смузі та намагалися перейти кордон поза КПП. Однак Польща стягнула на кордон війська та добровольчі підрозділи і не дає цього зробити. Лише окремим мігрантам вдалося потрапити на територію Польщі, але більшість цих людей невдовзі були затримані.

Білоруська служба Радіо Свобода повідомляє, що 15 листопада до КПП мігранти йшли у супроводі білоруських силовиків зі зброєю в руках.