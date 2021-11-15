ЄС схвалив критерії для санкцій проти Мінська. Сам список ще обговорюють

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу 15 листопада схвалили критерії для запровадження нових санкцій проти офіційного Мінська у зв’язку з міграційною кризою на кордоні Білорусі та країн ЄС, в організації якої звинувачують білоруську владу. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Як йдеться у комюніке за підсумками наради міністрів, зокрема, ЄС тепер зможе включати до списку санкцій осіб і організації, які беруть участь у діях режиму Олександра Лукашенка, що сприяють нелегальному перетину кордонів ЄС.

Раніше повідомлялося, що на засіданні 15 листопада може бути затверджений конкретний список санкцій. Однак, за даними кореспондента Радіо Свобода, цього не станеться, обговорення списку триватиме. За даними Financial Times, це може тривати кілька тижнів.

Джерела британського видання повідомляють, що під санкції може потрапити національний аеропорт Мінська, куди прибувають рейси з мігрантами із країн Близького Сходу. Раніше про таке повідомляло агентство Reuters.

Також під санкції можуть потрапити близько 20 білоруських чиновників, готель «Мінськ», сирійська авіакомпанія Cham Wings Airlines і білоруська «Белавіа».

За останні місяці до Білорусі прибули десятки тисяч мігрантів, головним чином Іраку та Сирії. Вони намагаються потрапити до Польщі та інших сусідніх країн – членів Європейського союзу – Литви та Латвії. Ціль більшості з них – Німеччина, де вони збираються просити притулку. Польща не пускає цих людей через кордон, де розміщені військовослужбовці.

Останніми днями ситуація загострилася, безпосередньо біля кордону виник великий табір мігрантів, у якому перебуває кілька тисяч людей. Деякі з них намагаються прорватися до Польщі силою.

За останні дні було вжито низку заходів, щоб стримати потік мігрантів – зокрема, від перевезення громадян Іраку, Сирії та Ємену до Білорусі відмовилися турецькі та сирійські авіакомпанії. Авіакомпанія «Белавіа» припинила перевезення громадян цих країн рейсами з Туреччини. У понеділок влада ОАЕ заборонила їй перевозити громадян низки країн також на рейсах з Дубая до Мінська. При цьому компанія запевняє, що не перевозить нелегальних мігрантів.

Голова зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель 15 листопада заявив, що завдяки вжитим заходам приплив нових мігрантів до Білорусі останнім часом практично вичерпався.