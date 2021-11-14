Прем’єр Польщі закликав НАТО до «конкретних кроків» через міграційну кризу на кордоні з Білоруссю

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав НАТО вжити «конкретні кроки» для вирішення міграційної кризи на кордоні з Білоруссю.

Він додав, що Польща, Литва і Латвія можуть попросити про консультації за статтею 4 договору про НАТО, яка дозволяє будь-якому союзнику звертатися за консультацією, якщо він відчуває загрозу для своєї територіальної цілісності, політичної незалежності чи безпеки.

«Нам недостатньо просто публічно висловити свою стурбованість – тепер нам потрібні конкретні кроки і прихильність всього альянсу», – сказав Моравецький державному інформаційному агентству PAP 14 листопада.

Міністри закордонних справ країн ЄС 15 листопада, як очікують, схвалять черговий – п’ятий – пакет санкцій щодо Білорусі. Нові обмежувальні заходи будуть запроваджені через міграційну кризу на кордоні Білорусі з планами ЄС.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель заявив, що міністри схвалять санкції проти «всіх, хто бере участь у торгівлі мігрантами» в Білорусі, включаючи авіакомпанії, туристичні агенції та посадовців.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що до нових обмежень може увійти повне закриття кордону.

«Ми, безумовно, будемо обговорювати подальші санкції, включаючи повне закриття кордону, щоб відрізати режим від будь-яких економічних вигод», – сказав Моравецький.

Він також заявив, що ЄС «повинен зробити спільний внесок» у польський проєкт будівництва стіни вздовж кордону із Білоруссю.

У Євросоюзі стверджують, що до міграційної кризи причетна білоруська влада, яка заманює мігрантів з Близького Сходу в країну і створює всі умови для того, щоб вони намагалися перетнути кордон з ЄС без необхідних документів.

Кілька місяців тому Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном через санкції, введені Євросоюзом проти його режиму. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів – переважно з Сирії, Іраку та Ємену – без дозволів на в'їзд до Євросоюзу кілька разів спробували прорватися до Польщі з білоруської території, чинячи опір прикордонникам та військовим.

Через міграційну кризу низка авіакомпаній, включаючи турецьку Turkish Airlines та «Іракські авіалінії» припинили рейси до Мінська. Білоруський авіаперевізник «Белавіа» під тиском Туреччини ухвалив рішення про недопуск на рейси громадян Іраку, Сирії та Ємену. 13 листопада стало відомо про припинення польотів до Мінська сирійської авіакомпанії Cham Wings.

Влада Польщі вважає, що до міграційної кризи на білорусько-польському кордоні причетний президент Росії. Володимир Путін звинувачення відкидає. За його словами, Євросоюз має вести переговори щодо врегулювання ситуації безпосередньо з Мінськом. При цьому більшість країн Заходу не визнають Лукашенка білоруським президентом.

Численні розслідування підтверджують, що мігранти цілеспрямовано запрошувалися до Білорусі за підтримки білоруської влади. Мінськ це заперечує.