Польські прикордонники очікують масштабної спроби прориву кордону з боку Білорусі

Польські прикордонники 14 листопада очікують масштабної спроби силового прориву кордону мігрантами з боку Білорусі.

Прикордонна служба Польщі повідомила у твітері, що вранці 14 листопада автомобіль Білоруського державного телебачення прибув на кордон для трансляції.

Тим часом, деякі намети на білоруському кордоні поступово зникають, а мігрантам, за польською версією, дають інструкції, роздають інструменти та сльозогінний газ. Зафіксоване прибуття чергової партії білоруських озброєних силовиків.

Польські прикордонники вважають, що сьогодні білоруські служби запланували масовий прорив польського кордону мігрантами.

Тим часом, білоруське державне агентство новин БелТА повідомило, що Білоруський союз жінок направив на кордон гуманітарну допомогу.

Речник спецслужб Польщі Станіслав Жарин опублікував у твітері відео з кордону вранці 14 листопада. Він повідомляє, що польські прикордонники попереджають мігрантів про неприпустимість перетину кордону.

Кілька місяців тому Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном через санкції, введені Євросоюзом проти його режиму. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів – переважно з Сирії, Іраку та Ємену – без дозволів на в'їзд до Євросоюзу кілька разів спробували прорватися до Польщі з білоруської території, чинячи опір прикордонникам та військовим.

Через міграційну кризу низка авіакомпаній, включаючи турецьку Turkish Airlines та «Іракські авіалінії» припинили рейси до Мінська. Білоруський авіаперевізник «Белавіа» під тиском Туреччини ухвалив рішення про недопуск на рейси громадян Іраку, Сирії та Ємену. 13 листопада стало відомо про припинення польотів до Мінська сирійської авіакомпанії Cham Wings.

Влада Польщі вважає, що до міграційної кризи на білорусько-польському кордоні причетний президент Росії. Володимир Путін звинувачення відкидає. За його словами, Євросоюз має вести переговори щодо врегулювання ситуації безпосередньо з Мінськом. При цьому більшість країн Заходу не визнають Лукашенка білоруським президентом.

Численні розслідування підтверджують, що мігранти цілеспрямовано запрошувалися до Білорусі за підтримки білоруської влади. Мінськ це заперечує.