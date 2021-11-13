На білорусько-польському кордоні будують табір для мігрантів

До табору, який почали будувати для мігрантів на білорусько-польському кордоні, доставлено гуманітарну допомогу, намети та електрогенератор. Рішення про це ухвалив Олександр Лукашенко.

Спорудженням табору займаються військові та представники Червоного Хреста. Окрім того, білоруська сторона організовує доставку харчування для дітей.

Кілька місяців тому Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном через санкції, введені Євросоюзом проти його режиму. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів – переважно з Сирії, Іраку та Ємену – без дозволів на в'їзд до Євросоюзу кілька разів спробували прорватися до Польщі з білоруської території, чинячи опір прикордонникам та військовим.

Через міграційну кризу низка авіакомпаній, включаючи турецьку Turkish Airlines та «Іракські авіалінії» припинили рейси до Мінська. Білоруський авіаперевізник «Белавіа» під тиском Туреччини ухвалив рішення про недопуск на рейси громадян Іраку, Сирії та Ємену. 13 листопада стало відомо про припинення польотів до Мінська сирійської авіакомпанії Cham Wings.

Влада Польщі вважає, що до міграційної кризи на білорусько-польському кордоні причетний президент Росії. Володимир Путін звинувачення відкидає. За його словами, Євросоюз має вести переговори щодо врегулювання ситуації безпосередньо з Мінськом. При цьому більшість країн Заходу не визнають Лукашенка білоруським президентом.

Численні розслідування підтверджують, що мігранти цілеспрямовано запрошувалися до Білорусі за підтримки білоруської влади. Мінськ це заперечує.