МЗС Іраку заявляє про готовність вивезти з Білорусі своїх громадян, які хочуть повернутися

Міністерство закордонних справ Іраку повідомило про роботу над добровільним поверненням мігрантів, які опинилися на території Білорусі біля кордонів країн Євосоюзу. Про це заявив речник іракського МЗС Ахмад ас-Сахаф 12 листопада.

За його словами, посольства Іраку в Москві та Варшаві почало збирати імена людей, готових повернутися на батьківщину.

«Наразі ми ще не закінчили рахувати (охочих повернутися – ред.). Тим, хто втратив паспорт, МЗС доручило нашим посольствам у Євросоюзі видати проїзні документи для всіх, хто хоче повернутися добровільно, особливо тим, хто застряг на кордоні», – цитує ас-Сахафа France24.

Він додав, що перший зворотній рейс, який поверне мігрантів до Іраку, планується з Мінська до Багдаду в найближчі дні.

Читайте також: На кордоні з Польщею працюватиме координаційна група з прикордонників та нацгвардійців – МВС

Білоруська авіакомпанія «Белавіа» заявила, що з 12 листопада припиняє перевезення громадян Іраку, Сирії та Ємену на рейсах, що прямують із Туреччини до Білорусі.

Міграційна криза на кордоні Білорусі з країнами ЄС почалася кілька місяців тому після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном через санкції, введені Євросоюзом проти його режиму.

У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів без дозволів на в’їзд до Євросоюзу кілька разів спробували прорватися до Польщі з білоруської території, попри опір прикордонників та військових. Численні розслідування підтверджують, що мігранти цілеспрямовано запрошувалися до країни за підтримки білоруської влади. Мінськ це заперечує.