Путін ставить ЄС, зокрема Польщу, у складну ситуацію – Геннадій Друзенко

Міграційна криза на кордонах Білорусі та країн ЄС, зокрема Польщі, вигідна Росії з огляду на її геополітичні інтереси. Ця ситуація інспірована Кремлем, чи режим Путіна просто хоче нею скористатися? У відповіді на це запитання експерти розходяться у своїх оцінках. Водночас вони одностайні у тому, що і Євросоюз, і Україна мають підвищити свою пильність та бути готовими до захисту своїх як інтересів загалом, так і кордонів зокрема.

Кремль зацікавлений розколоти не тільки Європейський союз як такий, а й розділити на ворогуючі табори населення окремих країн, вважає голова правління Центру конституційного моделювання, експерт з міжнародних відносин Геннадій Друзенко.

За його словами, міграційна криза на кордоні Білорусі вже підвищила градус суперечок між ліберальними політичними силами та партіями правого спектру, що відбивається і на їхніх прихильниках-виборцях. Якщо перші вважають, що слід прийняти та розглянути прохання мігрантів про притулок, то другі подекуди закликають зупиняти біженців силою зброї, зауважує Друзенко у коментарі Радіо Свобода. Поряд із цим, на думку експерта, роль Олександра Лукашенка в цій ситуації – є другорядною.

Давній наратив Путіна: подивіться, ви ж такі, як і ми, насправді, тому не розповідайте нам про права людини

«Якщо інтерес Лукашенка більш реактивний, тобто там і образа говорить, і бажання повернутися як суб’єкт переговорів, то у Путіна гра витонченіша, він ставить ЄС і зокрема Польщу в дуже складну ситуацію: якщо все, що ви говорите, що Хартія прав людини – це правда, якщо ви засуджуєте Росію, то чому ви ставитеся до мігрантів як до людей другого сорту, то чому на них не поширюються ваші декларації?

Це дуже давній наратив Путіна: подивіться, ви ж такі, як і ми, насправді, тому не розповідайте нам про права людини, про демократію, про ліберальні цінності. Гадаю, пропагандистська машина вже напоготові, раптом у польських прикордонників нерви здадуть і вони зроблять перший крок. Гра є, і вона стратегічно небезпечна, і, на жаль, польська правиця цьому підіграє, поглиблюючи розкол у ЄС саме по цій лінії.

Путін хоче продемонструвати, що Європа не живе за тими принципами, які начебто сповідує. Адже якщо для Європи є люди першого і другого сорту, то чому Росія не може ставитися до українців, як до другого сорту? Тут глибокий виклик: або є універсальні цінності і правила для всіх, або немає і тоді не закидайте Кремлю, що він поводиться так, як поводиться», – каже Геннадій Друзенко.

Чим ризикує Лукашенко?

Втім, навряд чи сценарій міграційної кризи був написаний у Москві, Кремль, просто намагається використати зручну для себе ситуацію, припускає у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор Центру дослідження міжнародних відносин Микола Капітоненко.

Водночас експерт зауважує, що ситуація на кордоні Білорусі з Польщею актуалізує заклики правих радикальних сил у Європі, але цей фактор жодним чином не гарантує Росії, що вона досягне мети. Натомість мотивація дій Олександр Лукашенка виглядає більш очевидною, зазначає Капітоненко.

Поляки знайдуть спосіб зупинити цих мігрантів, і тоді це стане проблемою самого Лукашенка

«Не дуже мені подобається, коли все пояснюють «рукою Кремля», тому якщо є у цій ситуації такий мотив, то він другорядний. Скоріш, Росія якось спробує скористатися ситуацією на свою користь. Як на мене, єдиний шлях, яким вона може це зробити, – це посилити правих радикалів у Європі, використати це як привід для того, щоб продемонструвати проблеми, пов’язані з мігрантами, з біженцями, вразливість європейського суспільства всім цим. Можливо, отримає трохи більше відсотків на різних виборах для представників більш правого спектру. Але чи вдасться все це перетворити, ті кілька зайвих відсотків у щось корисне для себе? Прямий зв’язок між тим, що партія права у Європі проросійська, більше не працює. Тому я не думаю, що Кремль тут всерйоз займався режисурою цієї кризи і є ключовим фактором.

Тут можна більше побачити роль самого Лукашенка. Лукашенко має можливість зробити неприємно європейцям, які понад рік вже його різними санкціями обкладають, тиснуть, не визнають. Можливо, цього достатньо, щоб він скористався можливістю. Така зброя, як мігранти, не працює так просто в сучасному світі. Застосування її ризиковане: завтра поляки знайдуть спосіб зупинити цих мігрантів, і тоді це стане проблемою самого Лукашенка», – говорить Микола Капітоненко.

«Спецоперація Кремля»

«Спецоперацією Кремля» скупчення мігрантів на кордонах ЄС в ефірі Радіо Свобода називає політик та дипломат, колишній посол України в Білорусі Роман Безсмертний.

На його думку, протягом найближчих днів перед Україною може постати та сама проблема, що нині існує перед Польщею і Литвою, відтак три країни мають активніше координувати свої зусилля у вирішенні міграційної кризи. Що стосується ЄС загалом, то вже зараз є привід посилити санкції проти Володимира Путіна та його режиму, зауважує Безсмертний.

Головна мета Путіна – дискредитація Євросоюзу, кроки по розвалу ЄС

«Це не Лукашенко, а Путін атакує Європу. Головна мета Путіна – дискредитація Євросоюзу, кроки по розвалу ЄС, як мінімум демонстрація немічності ЄС. Треба розрізняти дітей, жінок і спеціальні війська, які зараз перебувають серед цих людей...

Треба приводити до тями європейську спільноту, пояснювати, що насправді відбувається. Дзвінок Меркель до Путіна свідчить, що на рівні політичного керівництва Німеччини розуміють, що відбувається, але чи розуміють загалом у Європі? Перше, що треба робити – посилювати санкції насамперед проти Путіна. Треба тісніше працювати з Україною. І Україні треба бути активнішою з точки зору її місця і ролі в протидії агресивним діям Кремля. Зараз ця ситуація протримається на паузі і в найближчі дні повернеться проти України», – вважає Роман Безсмертний.

Виконувачка обовʼязків канцлера Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові попросила президента Росії Володимира Путіна допомогти з розвʼязанням міграційної кризи на білорусько-польському кордоні.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на надзвичайному засіданні Сейму 9 листопада заявив, що за ситуацію відповідає особисто російський президент Путін. Мінськ офіційно відповідальність за кризу не визнає, Москва її заперечує.

Раніше перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін розповів в ефірі Радіо Свобода, що силовики готуються до сценаріїв, подібних до того, які наразі реалізуються на білорусько-польському кордоні, заради чого прикордонників України вже посилили гелікоптерами, бронетехнікою, а також задіяли підрозділи поліції та Національної гвардії.

Розслідування підтверджують, що повʼязані з білоруською владою компанії спеціально організовували приїзд жителів Іраку та Сирії до Мінська, щоб ті потім спробували потрапити до Євросоюзу. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів без шенгенської візи кілька разів спробували прорватися до Польщі, опираючись прикордонникам та військовим.

Європейський союз звинувачує режим Олександра Лукашенка у навмисному провокуванні міграційної кризи та організації переправлення тисяч нелегалів до кордонів ЄС у відповідь на санкції, які Брюссель запровадив проти режиму Лукашенка. Офіційний Мінськ стверджує, що непричетний до ситуації і заявляє, що Польща має пропустити мігрантів через свій кордон.