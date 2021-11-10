Меркель просить Путіна допомогти розвʼязати кризу на кордоні Білорусі та Польщі

Виконувачка обовʼязків канцлера Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові попросила президента Росії Володимира Путіна допомогти з розвʼязанням міграційної кризи на білорусько-польському кордоні, повідомляє її офіційний сайт 10 листопада.

У комюніке йдеться, що Меркель зателефонувала Путіну, щоб обговорити ситуацію з мігрантами, що прориваються до Польщі. Вона назвала використання мігрантів як інструменту проти Європейського союзу «нелюдським» та попросила російського президента вплинути на режим у Мінську.

У повідомленні пресслужби Кремля вказано, що Путін запропонував організувати прямі переговори між представниками ЄС та режимом Олександра Лукашенка. Лукашенка країни Євросоюзу не визнають легітимним білоруським президентом після виборів 2020 року. Про якісь домовленості під час бесіди обидві сторони не повідомляють.

Міграційна криза на білоруському кордоні з країнами ЄС почалася 2021 року після того, як Олександр Лукашенко пообіцяв послабити контроль за кордоном.

Численні розслідування підтверджують, що повʼязані з білоруською владою компанії спеціально організовували приїзд жителів Іраку та Сирії до Мінська, щоб ті потім спробували потрапити до Євросоюзу. У листопаді ситуація загострилася, колони мігрантів без шенгенської візи кілька разів спробували прорватися до Польщі, опираючись прикордонникам та військовим.

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на надзвичайному засіданні Сейму 9 листопада заявив, що за ситуацію відповідає особисто російський президент Путін. Мінськ офіційно відповідальність за кризу не визнає, Москва її заперечує.