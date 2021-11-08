Мігранти розбили наметовий табір на кордоні Білорусі з Польщею

Мігранти розбили табір неподалік прикордонного посту «Брузги-Кузниця» на білорусько-польському кордоні, повідомило Міністерство оборони Польщі.

Представник уряду Польщі Пьотр Мюллер розповів, що біженці намагалися зруйнувати паркан на кордоні, також зафіксовано факти нападу на прикордонників, поліцейських і солдатів.

На відео, яке розмістив у твітері Мюллер, видно, як групі мігрантів за допомогою довгих жердин і стволів дерев вдалося зламати паркан із колючого дроту на одній із ділянок кордону з Білоруссю. Польські силовики стали в колону в кілька рядів, щоб не допустити проникнення людей через кордон.

На кордон, за словами Мюллера, відправили 10 тисяч солдатів, але це число може бути збільшене. Увечері прем’єр-міністр Матеуш Моравецький планує обговорити ситуацію зі своїми колегами з Литви та Латвії.

Польща вирішила терміново стягнути на кордон два піхотні батальйони резервістів. Вони мають бути готові висунутись протягом шести годин.

Литовський президент Гітанас Науседа написав у твітері, що Литва повністю солідарна з Польщею. «Ми готові надати всю можливу підтримку нашому сусідові у подоланні проблеми нелегальної імміграції», – зазначив він.

Вранці 8 листопада у прикордонному районі Білорусі помітили колону мігрантів, яка йшла до прикордонного КПП «Брузги-Кузниця» і вдень вже впритул підійшла до прикордонного переходу. МВС Польщі повідомило у соцмережах, що польські служби запобігли спробі силового проникнення мігрантів на територію країни. Представники польських спецслужб назвали те, що відбувається, «черговою ворожою акцією влади Білорусі проти Польщі».

Держприкордонкомітет Білорусі заявив, що «на такий крок розпачу біженців спонукали байдужість та нелюдське ставлення польської влади».

Польща, Латвія і Литва, які зіткнулися з міграційною кризою влітку цього року, запровадили в районах уздовж кордону з Білоруссю надзвичайний стан, також було ухвалене рішення про будівництво паркану на кордоні. Однак ці заходи не допомагають. Десятки вихідців із Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу продовжують спроби перетнути кордон.

ЄС заявляє, що до перекидання мігрантів прямо причетна білоруська влада, і вважає те, що відбувається, частиною «гібридної війни», яку Білорусь веде з ЄС.