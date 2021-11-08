Польські спецслужби: Лукашенко намагається дестабілізувати Польщу, Литву і Латвію

Польські спецслужби оприлюднили заяву у зв’язку із загостренням ситуації на польсько-білоруському кордоні, в якій наголосили, що нинішня ситуація є «результатом навмисної ескалації напруженості з боку Білорусі».

«У районі нашого кордону опинилися великі групи мігрантів, які повністю контролюються білоруськими службами і армією. Фактично почалася скоординована спроба масового проникнення на територію Республіки Польща мігрантів, використаних Білоруссю для гібридної атаки на Польщу», – йдеться в заяві.

Дії білоруської сторони польські спецслужби оцінюються як наслідок обраної Олександром Лукашенком форми помсти Польщі, Литві та Латвії.

«Створюючи штучний міграційний маршрут і цинічно експлуатуючи мігрантів, Лукашенко намагається дестабілізувати Польщу, Литву і Латвію, а також змусити Європейський союз скасувати санкції проти мінського режиму».

Крім того, автори заяви вважають, що Лукашенко також хоче змусити Польщу й інші європейські країни відмовитися від підтримки демократичної опозиції в Білорусі. На їхню думку, криза на білорусько-польському кордоні носить політичний характер і створена державними структурами Білорусі проти Польщі, Литви та Латвії.

«Польща вживає адекватних заходів для захисту польського кордону, який також є зовнішнім кордоном НАТО і Європейського союзу. «Ми перебуваємо в постійному контакті з нашими партнерами – як в НАТО, так і в ЄС. Наші союзники неодноразово висловлювали свою підтримку діям Польщі, спрямованим на безпеку нашого кордону. Такі дії підтримують поляки, які очікують, що польська влада в першу чергу захистить польський кордон», – йдеться у повідомленні польських спецслужб.

Як повідомляє білоруська служба Радіо Свобода, посли НАТО мають намір обговорити ситуацію на білорусько-польському кордоні на засіданні Північноатлантичної ради у вівторок або середу.

Велику колону мігрантів вранці 8 листопада зафіксували очевидці у прикордонному районі Білорусі, яка рухалася до прикордонного КПП «Брузги-Кузниця» на білорусько-польському кордоні. Як повідомили у понеділок білоруські Telegram-канали і деякі російські ЗМІ, колону супроводжували люди у військовій формі та з автоматами.

За повідомленнями, у колоні до кількох сотень людей – серед них багато жінок та дітей. Користувачі мережі припускають, що це мігранти з Близького Сходу.

Інформацію про мігрантів підтвердив Держприкордонкомітет Білорусі. За даними відомства, «на подібний крок розпачу біженців спонукала байдужість і нелюдське ставлення польської влади».

Польща, Литва та Латвія влітку зіткнулася з великою міграційною кризою на кордоні з Білоруссю, коли щодня кордон намагалися перетнути десятки вихідців із Сирії, Іраку та інших країн Близького Сходу. Їх доставляли до Мінська літаками, а потім вивозили на кордон з ЄС і пропонували перейти його пішки, щоб потім отримати притулок до ЄС.

Влада ЄС вважає, що до перекидання мігрантів прямо причетні білоруські силовики і оточення Олександра Лукашенка. Офіційний Мінськ будь-які зумисні дії заперечує.